Формирование разворота на рынке ОФЗ продолжается - ПСБ

Умеренная коррекция индекса RGBI говорит о дальнейшем формировании разворота на рынке рублевых гособлигаций, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Внешняя новостная повестка продолжает быть источником повышенной волатильности - индекс RGBI, во вторник открывшись с "гэпом" вниз на уровне 114,5п, в течение дня был выкуплен до 115,1п, что подтверждает определенную силу покупателей и формирование разворота после сентябрьской коррекции, отмечает эксперт.

Безусловно, констатирует Грицкевич, определяющим фактором для рынка на ближайшие недели станут итоги заседания Банка России.

"Консервативные ожидания рынка по сохранению ставки создают предпосылки для продолжения восстановления рынка даже при умеренно позитивных результатах заседания. В частности, компромиссным сценарием может стать снижение ставки на 50 б.п., - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Также важным фактором станет новый прогноз регулятора по средней ставке на 2026 год - его сохранение будет поводом для дальнейшего формирования позиций в ОФЗ на следующий год".

Статистика по инфляционным ожиданиям населения, которая определит настроения на рынке до решения ЦБ по ключевой ставке, будет в центре внимания в среду, указывает Грицкевич.

Также в среду Минфин разместит два выпуска ОФЗ срочностью 8 и 12 лет (флоатеры пока министерством не предлагаются на аукционах).

"Среднесрочно (до конца года) и долгосрочно (на 2026 год) сохраняем позитивный взгляд на среднесрочные и долгосрочные ОФЗ с фиксированной ставкой", - говорится в материале эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.