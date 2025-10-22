Волатильность валютного рынка РФ может быть повышенной в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Волатильность на российском валютном рынке может быть повышенной в ближайшие дни, говорится в комментарии отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

"Рубль хотя и ослаб к юаню на 1,2%, но практически не изменился к доллару США. Пара юань/рубль в текущий момент пытается уйти выше сопротивления 11,4 руб. за юань, однако в ближайшие дни на технику полагаться не стоит, волатильность может быть повышенной. Более конкретно о перспективах национальной валюты можно будет говорить после пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ", - указывают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.