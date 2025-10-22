Рубль утром снижается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 22 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль снижается, несмотря на уверенно дорожающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,447 руб. (+3,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,25 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль может продолжить движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах в среду с возможным тестированием ближайшего сопротивления в виде его верхней границы, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров - среднесрочный фактор, который вкупе с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев, указывает эксперт в материале банка.

Краткосрочно же национальная валюта имеет поддержку в виде спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 октября, отмечает Зварич.

"В такой ситуации, до выплаты налогов, диапазон 11-11,5 руб. за юань может остаться актуальным для китайской валюты, тогда как в начале ноября юань может сместиться в диапазон 11,5-12 руб. за юань", - пишет аналитик ПСБ в комментарии.

Цены на нефть повышаются в среду вторую сессию подряд.

Трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем.

Накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание Mint сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $62,37 за баррель, что на 1,71% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,8%, до $58,26 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR).

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.