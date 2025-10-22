Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2630-2700п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов на торгах в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Вновь рынком правит геополитика, причем информационный фон крайне противоречивый, соответственно, на первый план выходят эмоции. В среду, на наш взгляд, снова будет волатильный день, - пишет аналитик в комментарии. - Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов. Как мы уже говорили ранее, на эмоциональном рынке стоит присматриваться к надежным бумагам с потенциалом роста: таковыми считаем МКПАО "Яндекс", Сбербанк, "Транснефть", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента" и МКПАО "Хэдхантер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.