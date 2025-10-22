.
.
.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились
ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре...
 
С бизнеса суды взыскали за полугодие 3 млрд руб. налогов и сборов
Сумма удовлетворенных судами требований о взыскании налогов и сборов с бизнеса в первом полугодии достигла 3 млрд руб. Это следует из статданных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде (ВС), пишут "Ведомости". Всего за первые 6...
 
Зависимость регионов РФ от дотаций рекордно снизилась
Зависимость регионов от дотаций центра в 2025 году рекордно снизилась. Доля трансфертов из федеральной казны в общем объеме доходов консолидированных бюджетов в 1-м полугодии 2025 г. снизилась до 14,9% - минимума за 6 лет. Об этом говорится в...
 
22 октября 2025 года 09:11

Dow обновил рекорд

Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник, Dow обновил рекорд. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в среду. Цены на нефть растут в среду утром, Brent торгуется около $62,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленной динамикой торги во вторник, инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ).

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем не уточняется, где именно планируется осуществлять добычу.

Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

Акции General Motors (SPB: GM) взлетели в цене на 14,9% по итогам торгов. Автопроизводитель сократил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Компания улучшила годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов и теперь ожидает негативный эффект от импортных пошлин в этом году на уровне $3,5-4,5 млрд, а не $4-5 млрд, как ранее.

Цена бумаг Warner Bros. Discovery подскочила на 11% на новостях о том, что медиакомпания рассматривает возможность полной или частичной продажи бизнеса.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) нарастила капитализацию на 4,1%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 30%, а без учета разовых факторов она оказалась выше прогнозов экспертов.

Рыночная стоимость Halliburton Co. повысилась на 11,6%. Нефтесервисная компания в июле-сентябре резко сократила чистую прибыль, однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Котировки акций Danaher выросли на 5,9%. Промышленный конгломерат в прошлом квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий экспертов и подтвердил годовой прогноз второго показателя.

Цена бумаг GE Aerospace и Steel Dynamics поднялась на 1,3% и 5,2% соответственно также на сильной отчетности.

3M Co. (SPB: MMM), выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 39%, но улучшила прогноз на текущий год. Ее рыночная стоимость повысилась на 7,7%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) второй день подряд обновили ценовой рекорд, подорожав на 0,2% - до $262,77 за штуку.

Акции разработчика решений для женского здоровья Hologic прибавили в цене 2,9% на новостях о его покупке инвестиционными Blackstone и TPG с оценкой до $18,3 млрд.

Оборонная Northrop Grumman Corp. в третьем квартале увеличила выручку на 4,3%, чистую прибыль - на 7%, при этом выручка оказалась хуже, а прибыль - лучше ожиданий рынка. Ее капитализация сократилась на 0,4%.

Конкурирующая RTX увеличила рыночную стоимость на 7,7%, Lockheed Martin (SPB: LMT) - снизила на 3,2%. При этом обе компании представили позитивные финансовые результаты и улучшили прогнозы.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,47% и достиг рекордных 46924,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 почти не изменился и составил 6735,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,16% и составил 22953,67 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось всего на 0,05%.

Инвесторы фиксируют прибыль после подъема рынка до рекорда в предыдущий день, в результате чего дешевеют акции технологических компаний, включая Softbank Group (-4,8%), Screen Holding (-4,4%), Renesas Electronics (-2,4%), Advantest (-2,2%).

При этом определенную поддержку рынку оказывают новости о том, что новый премьер-министр страны Санаэ Такаити готовит масштабный пакет мер стимулирования экономики для борьбы с инфляцией, сообщает агентство Reuters.

Цена акций автопроизводителей выросла: Honda Motor - на 4,6%, Toyota Motor - на 4%, Nissan Motor - на 3,3%. Кроме того, дорожают бумаги крупных представителей розничной торговли Seven & I Holdings и Fast Retailing - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Экспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,414 трлн иен ($62 млрд), сообщило министерство финансов. Это первое повышение показателя за последние пять месяцев (с апреля). Аналитики в среднем ожидали роста на 4,6%, сообщает Trading Economics.

Импорт повысился на 3,3% и составил 9,648 трлн иен (максимальный показатель за восемь месяцев). Эксперты прогнозировали прирост на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

На Гонконгской фондовой бирже существенно снизились котировки акций фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group - на 5,9%, Sino Biopharmaceutical и Hansoh Pharmaceutical Group - на 3,2%, а также сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 4,7%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,6%, компьютерной Lenovo - на 2,6%.

В число лидеров роста входят бумаги фармкомпании Sinopharm Group (+4,5%), производителя игрушек Pop Mart International Group (+3,7%), чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+1,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК вырос на 1%. Он повышается пятую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,4%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,8%, сталелитейной Posco - на 4,1%.

Цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,4% и 1,1% соответственно.

Лидерами снижения котировок выступают акции других представителей этой отрасли, включая Genesis Minerals (-10,3%), Evolution Mining (-10,3%), Capricorn Metals (-9,8%), Bellevue Gold (-9,8%).

Цены на нефть повышаются в среду вторую сессию подряд.

Трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем.

Накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание Mint сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

"Заключение торговой сделки позитивно скажется на динамике мировой экономики и поддержит спрос на нефть, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит Bloomberg. - Если соглашение будет предусматривать сокращение Индией импорта нефти в РФ, это также поддержит цены".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,31 за баррель, что на $0,99 (1,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,31 (0,5%), до $61,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,73%), до $58,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,39%), до $57,24 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR).

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


22 октября 2025 года 17:41
Цена золота в целом обладает потенциалом роста к $5000/унц. - ПСБ
Среднесрочная позитивная оценка стоимости золота сохраняется, котировки драгметалла в целом обладают потенциалом выхода в район $5000 за тройскую унцию, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича. Цена на золото за последние два дня откатилась от исторических максимумов,...    читать дальше
22 октября 2025 года 17:15
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 15,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Бумаги эмитента продолжили...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:51
Ослабление рубля к доллару, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы - "Т-Инвестиции"
Тренд на ослабление рубля к доллару США, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, прогноз на конец 2025 года составляет 91,5 руб./$1, в 2026 году - 96,1 руб./$1, говорится в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. Экспортная выручка остается слабой, тогда как импорт оживится за...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:28
Отношение к акциям ОГК-2 остается осторожным - ПСБ
Фундаментально отношение к акциям "ОГК-2" остается осторожным, бумаги могут быть интересным объектом для спекуляций, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эмитент сообщил, что внеочередное собрание акционеров "со второго захода" утвердило выплату дивиденды за 2024 год в...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:06
"Т-Инвестиции" прогнозируют ставку ЦБ РФ на уровне 17% на конец 2025г
"Т-Инвестиции" прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 17% годовых на конец текущего года и 10% годовых на конец следующего года, сообщается в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. "На фоне замедления экономики и сокращения бюджетного стимула у ЦБ остается пространство...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1580 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за третий квартал 2025 года,...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:23
Акции НоваБев остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "НоваБев Групп" остаются привлекательными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "Винлаб" и устойчивым позициям компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Алкогольная розничная сеть "ВинЛаб", входящая в...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:05
S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков и средней волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные 10 октября. Технические факторы указывают на...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1043,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,35%, стоп-приказ: 862,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:25
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций НоваБев
Аналитики банка ПСБ сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп" и подтверждают целевой ориентир на 12 месяцев на уровне 576 рублей за бумагу, сообщается в комментарии. "НоваБев Групп" планирует, что "ВинЛаб" увеличит выручку до 200 млрд рублей к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:05
Яндекс, Ozon, Циан и HeadHunter - самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора - "Т-Инвестиции"
самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций". В настоящий момент отечественные IT-компании переживают не лучшие времена. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на их котировки, по мнению главного аналитика...    читать дальше
22 октября 2025 года 13:12
Короткие флоатеры - лучший вариант для инвесторов на период неопределенности - "Т-Инвестиции"
Короткие облигации с плавающим купоном (флоатеры) - лучший вариант для инвесторов на период неопределенности, говорится в стратегии аналитиков "Т-Инвестиций". "Кривая ОФЗ по-прежнему находится на ощутимые 170-190 б. п. ниже ключевой ставки, - отмечает аналитик Юрий Тулинов. - Это значит, что рынок...    читать дальше
22 октября 2025 года 12:43
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций МКПАО "Эталон Групп" ("Эталон"), сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Несмотря на отставание динамики продаж относительно других публичных девелоперов в III квартале 2025 года, мы...    читать дальше
22 октября 2025 года 12:17
Снижение цен на золото может составить 30% с текущих уровней - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение цен на золото может составить 30% с текущих уровней, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева. "По итогам торгов вторника котировки драгметалла обвалились более чем на 6% - это крупнейшее падение за десятилетие, - констатирует эксперт. -...    читать дальше
22 октября 2025 года 11:55
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Ритейлер мужской одежды опубликовал предварительные результаты выручки за первые девять месяцев 2025 года. Эмитент...    читать дальше
