Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник, Dow обновил рекорд. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в среду. Цены на нефть растут в среду утром, Brent торгуется около $62,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленной динамикой торги во вторник, инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ).

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем не уточняется, где именно планируется осуществлять добычу.

Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

Акции General Motors (SPB: GM) взлетели в цене на 14,9% по итогам торгов. Автопроизводитель сократил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Компания улучшила годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов и теперь ожидает негативный эффект от импортных пошлин в этом году на уровне $3,5-4,5 млрд, а не $4-5 млрд, как ранее.

Цена бумаг Warner Bros. Discovery подскочила на 11% на новостях о том, что медиакомпания рассматривает возможность полной или частичной продажи бизнеса.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) нарастила капитализацию на 4,1%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 30%, а без учета разовых факторов она оказалась выше прогнозов экспертов.

Рыночная стоимость Halliburton Co. повысилась на 11,6%. Нефтесервисная компания в июле-сентябре резко сократила чистую прибыль, однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Котировки акций Danaher выросли на 5,9%. Промышленный конгломерат в прошлом квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий экспертов и подтвердил годовой прогноз второго показателя.

Цена бумаг GE Aerospace и Steel Dynamics поднялась на 1,3% и 5,2% соответственно также на сильной отчетности.

3M Co. (SPB: MMM), выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 39%, но улучшила прогноз на текущий год. Ее рыночная стоимость повысилась на 7,7%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) второй день подряд обновили ценовой рекорд, подорожав на 0,2% - до $262,77 за штуку.

Акции разработчика решений для женского здоровья Hologic прибавили в цене 2,9% на новостях о его покупке инвестиционными Blackstone и TPG с оценкой до $18,3 млрд.

Оборонная Northrop Grumman Corp. в третьем квартале увеличила выручку на 4,3%, чистую прибыль - на 7%, при этом выручка оказалась хуже, а прибыль - лучше ожиданий рынка. Ее капитализация сократилась на 0,4%.

Конкурирующая RTX увеличила рыночную стоимость на 7,7%, Lockheed Martin (SPB: LMT) - снизила на 3,2%. При этом обе компании представили позитивные финансовые результаты и улучшили прогнозы.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,47% и достиг рекордных 46924,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 почти не изменился и составил 6735,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,16% и составил 22953,67 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось всего на 0,05%.

Инвесторы фиксируют прибыль после подъема рынка до рекорда в предыдущий день, в результате чего дешевеют акции технологических компаний, включая Softbank Group (-4,8%), Screen Holding (-4,4%), Renesas Electronics (-2,4%), Advantest (-2,2%).

При этом определенную поддержку рынку оказывают новости о том, что новый премьер-министр страны Санаэ Такаити готовит масштабный пакет мер стимулирования экономики для борьбы с инфляцией, сообщает агентство Reuters.

Цена акций автопроизводителей выросла: Honda Motor - на 4,6%, Toyota Motor - на 4%, Nissan Motor - на 3,3%. Кроме того, дорожают бумаги крупных представителей розничной торговли Seven & I Holdings и Fast Retailing - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Экспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,414 трлн иен ($62 млрд), сообщило министерство финансов. Это первое повышение показателя за последние пять месяцев (с апреля). Аналитики в среднем ожидали роста на 4,6%, сообщает Trading Economics.

Импорт повысился на 3,3% и составил 9,648 трлн иен (максимальный показатель за восемь месяцев). Эксперты прогнозировали прирост на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

На Гонконгской фондовой бирже существенно снизились котировки акций фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group - на 5,9%, Sino Biopharmaceutical и Hansoh Pharmaceutical Group - на 3,2%, а также сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 4,7%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,6%, компьютерной Lenovo - на 2,6%.

В число лидеров роста входят бумаги фармкомпании Sinopharm Group (+4,5%), производителя игрушек Pop Mart International Group (+3,7%), чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+1,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК вырос на 1%. Он повышается пятую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,4%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,8%, сталелитейной Posco - на 4,1%.

Цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,4% и 1,1% соответственно.

Лидерами снижения котировок выступают акции других представителей этой отрасли, включая Genesis Minerals (-10,3%), Evolution Mining (-10,3%), Capricorn Metals (-9,8%), Bellevue Gold (-9,8%).

Цены на нефть повышаются в среду вторую сессию подряд.

Трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем.

Накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание Mint сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

"Заключение торговой сделки позитивно скажется на динамике мировой экономики и поддержит спрос на нефть, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит Bloomberg. - Если соглашение будет предусматривать сокращение Индией импорта нефти в РФ, это также поддержит цены".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,31 за баррель, что на $0,99 (1,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,31 (0,5%), до $61,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,73%), до $58,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,39%), до $57,24 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR).

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.