Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 22 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, сообщил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. "Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По его информации, несмотря на то, что состоявшийся днем ранее телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на данный момент нет, сообщил 21 октября телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме. "Чиновник сказал CBS News, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Последующая очная встреча между ними не нужна", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "в ближайшем будущем".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что в вопросе украинского урегулирования "много всего происходит".

Американский лидер также подчеркнул, что в случае проведения саммита США и РФ нацелен на то, чтобы встреча позволила сделать реальные шаги вперед. При этом, отвечая на вопросы, он заверил, что не считает, что подобные переговоры были бы напрасной тратой времени. "Я этого не говорил", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленной динамикой торги во вторник, инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов. Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

Президент США Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ). "В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Соединенных Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось всего на 0,05%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК прибавил 1%. Он повышается пятую сессию подряд. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в среду вторую сессию подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,42 за баррель, что на 1,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,5%, до $61,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,89%, до $58,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,39%, до $57,24 за баррель.

Трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президента США Трампа и президента России Путина, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем. Накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание Mint сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти. "Заключение торговой сделки позитивно скажется на динамике мировой экономики и поддержит спрос на нефть, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит Bloomberg. - Если соглашение будет предусматривать сокращение Индией импорта нефти в РФ, это также поддержит цены".

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR). Внимание трейдеров в среду будет направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 9,294 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,614 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 октября вырос всего на 0,05% и составил 117,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1167,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1,5%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,56%) и "СТМ-001Р-02" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,66%), "РЖД-001P-04R" (-0,45%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-06, объем которых составил 1,25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 750 млн рублей прошел 16 октября. Ставка купона была установлена на уровне 22,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 24,97% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные.

ООО "РДВ Технолоджи" 23 октября начнет размещение облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 4,5 года объемом 250 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 25% годовых на первый год обращения (первые 4 купона) и 24% годовых на второй год обращения (5-8-й купоны), объявлена оферта через два года. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 9-го купона.

ООО "МСП Факторинг" зафиксировало объем размещения 2-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 в размере 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом до 2 млрд рублей прошел 21 октября. По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, установленный в размере 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) 22 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние социальные облигации серии ПБО-002Р-52 объемом от 30 млрд рублей. Купоны по выпуску квартальные, плавающие, они будут определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Энергоника" 28 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-07 с call-опционом через 2,5 года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 23% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 25,58% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 17-го, 19-го, 52-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов, по 5% от номинала - в даты завершения 40-го, 42-го, 43-го, 45-го, 47-го, 48-го, 49-го и 53-го купонов. Техразмещение запланировано на 31 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 29 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-04 объемом 2,5 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные фиксированные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 23,14% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Индикативная дюрация составит около 1,9 года. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Биннофарм групп" выкупило по оферте 57 тыс. 648 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 1,92% займа. Эмитент разместил 15-летний выпуск на 3 млрд рублей в июле 2022 года. Ставку 14-15-го квартальных купонов компания незадолго до оферты установила на уровне 17,5% годовых.