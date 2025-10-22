Диапазон 11-11,5 руб./юань может остаться актуальным в среду - ПСБ

Курс пары юань/рубль может продолжить движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах в среду с возможным тестированием ближайшего сопротивления в виде его верхней границы, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Ослаблению рубля способствует активизация спроса на валюту со стороны импортеров - среднесрочный фактор, который вкупе с дальнейшем смягчением денежно-кредитной политики будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев, указывает эксперт в материале банка.

Краткосрочно же национальная валюта имеет поддержку в виде спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 октября, отмечает Зварич.

"В такой ситуации, до выплаты налогов, диапазон 11-11,5 руб. за юань может остаться актуальным для китайской валюты, тогда как в начале ноября юань может сместиться в диапазон 11,5-12 руб. за юань", - пишет аналитик ПСБ в комментарии.

