"ВТБ Моя Аналитика" подтверждает прогнозную цену акций Транснефти на уровне 1643 руб

"ВТБ Моя Аналитика" подтверждает прогнозную стоимость акций "Транснефти" на уровне 1643 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

ФАС предлагает индексировать в 2026 году тарифы на услуги эмитента по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в размере 5,1%. "В 2025 году суммарный рост тарифов с учетом дополнительной индексации составил 9,9%, в 2024 году - 7,2%. Нельзя исключать дополнительной индексации и в 2026 году", - отмечают эксперты.

"Мы оцениваем дивидендную доходность "Транснефти" на год вперед в 14,5%. Наш прогноз по акциям компании на двенадцать месяцев - 1643 рубля. Бумага значительно выиграет от любого снижения ключевой ставки: ее дивдоходность конкурирует с доходностями долгового рынка при наличии стабильного денежного потока, который не зависит от курса рубля или цен на нефть", - пишут аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.