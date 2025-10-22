Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в сентябре;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей и промышленное производство России в сентябре;

- саммит ЕС в Брюсселе, обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций;

- Четвертый пленум Коммунистической партии КНР;

- квартальные результаты Tesla, IBM, AT&T Inc. и Barclays.

