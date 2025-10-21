.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Промышленный экспорт из РФ в 2025 году вырастет до $111 млрд
Минпромторг РФ рассчитывает выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд с учетом положительной динамики поставок за рубеж продукции машиностроения, металлургии и отрасли минеральных удобрений. Об этом...
 
Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.
В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает...
 
Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют
Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими...
 
21 октября 2025 года 19:30

Рубль во вторник упал в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ по ставке

Москва. 21 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,408 руб., что на 13,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 1,07 копейки, до 81,3475 руб./$1, и, напротив, повысил курс евро на 28,11 копейки, до 94,6656 руб./EUR1.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, ожидания от предстоящего в пятницу заседания ЦБ уже не так однозначны: часть рынка считает, что ключевая ставка может быть уменьшена, что немного ухудшит перспективы рубля до конца года. "Мы склонны полагать, что регулятор сохранит ставку без изменения и понизит ее в декабре на 100 б.п., до 16%. Краткосрочно мы ждем доллар в пределах 80-83 руб., юань - 11,25-11,55 руб.", - отметил Шепелев.

"На валютном рынке в начале недели волатильно. Во вторник амплитуда колебаний доллара на межбанке превысила один рубль, юань на бирже ходил между 11,28-11,45 руб. На курс сейчас действуют противоположные силы - периодически могут выходить с продажами валюты экспортеры, готовящиеся к налоговому периоду. При этом импорт уже может начать сезонное восстановление, тогда как на поступления от экспорта могут оказывать давление снижение цен на нефть и санкционные эффекты", - говорит эксперт.

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения рисков для динамики инфляционных ожиданий.

"Наиболее устойчивыми в условиях осторожной риторики регулятора будут консервативные инструменты - фонды денежного рынка и флоатеры, - отмечают аналитики инвестбанка. - Однако пауза, скорее всего, будет кратковременной, и в декабре ЦБ возобновит снижение ставки. К этому времени прояснится и тактика исполнения увеличенной программы заимствований Минфина, которая должна поддержать рынок ОФЗ. К концу года в базовом сценарии возможно снижение ставки до 16%, в оптимистичном - до 15%".

Банк России может понизить ключевую ставку на 100 б.п. по итогам заседания 24 октября, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что регулятор будет выбирать между вариантами сохранения ставки и ее снижения на 100 б.п. Осенью комментарии Банка России не отражали усиления беспокойства в отношении новых параметров бюджета (на текущий и последующие периоды). ЦБ пока по-прежнему видит в бюджетной политике дезинфляционное воздействие, - отмечает эксперт в комментарии. - В то же время ЦБ выражал обеспокоенность в отношении негативного влияния повышения НДС на инфляционные ожидания (ИО). Уровень ИО по-прежнему остается повышенным, а процесс снижения показателя не отличается стабильностью. В данном контексте ключевую роль сыграют данные за октябрь, которые появятся накануне заседания".

Отсутствие новых проинфляционных рисков со стороны бюджета в оценках ЦБ РФ - это основной довод в пользу возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в материале Кравченко.

В то же время факторами, ограничивающими возможности для смягчения, обращает внимание эксперт, по-прежнему выступают повышенные инфляционные ожидания, неравномерное и неустойчивое замедление инфляции, рекордно низкий уровень безработицы, стабильный рост корпоративного кредитования и положительная динамика кредитов по льготным госпрограммам.

"Ожидаем, что в октябре ЦБ все же продолжит смягчение шагом в 100 б.п., однако затем может взять паузу до 2026 года", - заключает аналитик.

Доля рублевых расчетов при поставках российской экспортной продукции на текущий момент составляет 56,3%, в целом на рубль и нацвалюты дружественных партнеров приходится 85,7% таких операций, сообщил во вторник журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Действия недружественных стран были направлены на осложнение возможностей ведения внешней экономической деятельности российскими компаниями, это касается и расчетов. Здесь мы работали по нескольким направлениям, которые позволили нам обеспечить непрерывность ВЭД (внешнеэкономической деятельности - ИФ). В первую очередь мы значительно увеличили расчеты в национальных валютах между нами и дружественными странами: по последним данным Банка России, общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составила 85,7%", - сказал он.

Министр уточнил, что в азиатском регионе общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составляет 87,4%, африканских странах - 85,9%.

"Доля рублевых расчетов за экспорт обновила рекордные значения июня - 55,6% и достигла 56,3%", - сообщил глава Минпромторга.

В целом ситуация с расчетами на сегодняшний день устойчивая, отметил Алиханов.

Дополнительное давление на рубль может оказывать информация о приостановке подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщил журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По информации журналиста, несмотря на то, что состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Цены на нефть вернулись на позитивную территорию вечером во вторник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,3 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,66%, до $57,88 за баррель.

Поддержку рынку оказывает общее увеличение аппетита к риску на фоне сигналов ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также информация о приостановке подготовки встречи Путина и Трампа.

Банк России во вторник, 21 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 590 млрд рублей (при лимите 590 млрд рублей и спросе 726,512 млрд рублей) в среднем по ставке 17,06% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 октября, ЦБ разместил 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,692 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 октября опустилась на 1 базисный пункт, до 16,44% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась во вторник на 2 базисных пункта, до 16,81% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 3 базисных пункта, до 17,83% и 19,76% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


21 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ во вторник упал к 2630п по индексу МосБиржи на опасениях, что украинское урегулирование вновь затянется
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением возросших распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индекс МосБиржи упал в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-8,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-6,2%).    читать дальше
21 октября 2025 года 19:03
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций НоваБев до 535 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "НоваБев"...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:41
Акции Транснефти и Сургутнефтегаза - защитные истории в нефтегазовом секторе - "Финам"
В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры аналитики "Финама" отдают предпочтение акциям "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" в нефтегазовом секторе РФ, отмечается в стратегии инвесткомпании. "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации, - пишут эксперты. -...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:13
ПСБ понизил прогнозную стоимость акций Северстали до 1220 руб
Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1220 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре аналитиков. "Представленные "Северсталью" финансовые и операционные результаты за третий квартал продолжают отражать выраженно негативную конъюнктуру рынков стали -...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:46
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла"
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 38 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре. "Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года, - пишут эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:12
Индекс Мосбиржи закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций" на конец 2025 года. По их мнению, следующие несколько месяцев обещают продолжить тестировать самообладание инвесторов и устойчивость...    читать дальше
21 октября 2025 года 16:41
Цена золота сохраняет курс на обновление исторических максимумов - "Велес Капитал"
Цена золота в преддверии очередного снижения процентной ставки ФРС сохраняет курс на обновление исторических максимумов и движение в район $4500 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как...    читать дальше
21 октября 2025 года 16:08
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17% на заседании в пятницу - Freedom Finance Global
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16-16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Решение Сбера показывает, что...    читать дальше
21 октября 2025 года 15:38
Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года - "Газпромбанк Инвестиции"
сстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценкам отраслевых экспертов, внутреннее потребление стали в РФ по итогам десяти месяцев упало примерно на 15%, а в третьем квартале 2025 показатель мог достичь...    читать дальше
21 октября 2025 года 15:33
Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед возможным снижением ключевой ставки ЦБ в пятницу
Москва. 21 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
21 октября 2025 года 15:06
ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в понижении ставки на заседании 24 октября - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу, 24 октября, на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения...    читать дальше
21 октября 2025 года 14:37
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. По мнению эксперта, в центре внимания...    читать дальше
21 октября 2025 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 75,16 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Софтлайн" с целью 75,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,38%, стоп-приказ: 92 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост оборота,...    читать дальше
21 октября 2025 года 13:47
Акции Эталона в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Эмитент представил операционные результаты за 9М25. Ключевые показатели: - Новые продажи: 471 тыс. кв. м и 109,1 млрд руб.; - Средняя цена: 232 тыс....    читать дальше
21 октября 2025 года 13:20
ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку без изменений в пятницу, 24 октября 2025г - инвестбанк "Синара"
Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 17% годовых) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Предстоящее заседание совета директоров относится к числу опорных, отмечает эксперт. На нем...    читать дальше
