Мнения аналитиков
21 октября 2025 года 19:03
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций НоваБев до 535 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "НоваБев" представил уверенные результаты за первое полугодие, однако во второй половине 2025 года компании предстоит непростой период, - отмечает эксперт. - Во 2П25 компания столкнется с последствиями кибератаки и ростом капитальных затрат, что приведет к замедлению темпов роста выручки до 9% г/г и снижению рентабельности по EBITDA до 12,9%. В связи с этим мы понизили целевую цену до 535 рублей за акцию". Аналитик указывает, что за последние месяцы акции компании заметно отстали от широкого рынка и сектора ритейла. "Текущая оценка сопоставима с мультипликаторами продовольственных ритейлеров, хотя "НоваБев" демонстрирует более высокую маржинальность и схожие темпы роста выручки в среднесрочной перспективе, - отмечает Самуйлов. - Кроме того, ожидаемая доходность свободного денежного потока компании остается существенно выше, чем у публичных игроков продовольственного ритейла. Бумаги торгуются с EV/EBITDA 2026 на уровне 3,4х, что на 33% ниже исторического среднего (5,1х) и сопоставимо с продовольственными ритейлерами при более высокой маржинальности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
