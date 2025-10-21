"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла"

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 38 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре.

"Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года, - пишут эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Считаем, что удорожание алюминия - временное явление, и на таком уровне цены могут держаться недолго. Для устойчивого роста и закрепления цен на высоких уровнях основным производителям алюминия (Россия и Китай) необходимо сокращать производство, чтобы создать дополнительный дефицит".

Аналитики БКС сохраняют "нейтральный" взгляд на "РусАл": бумаги компании по мультипликатору Р/Е торгуются выше своих исторических значений (6х против 4,7х). Они считают, что основными драйверами для компании станут дальнейшее снижение ключевой ставки и возможное ослабление рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.