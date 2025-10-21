Индекс Мосбиржи закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов - "Т-Инвестиции"

Индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций" на конец 2025 года.

По их мнению, следующие несколько месяцев обещают продолжить тестировать самообладание инвесторов и устойчивость российского бизнеса. Денежно-кредитные условия остаются жесткими: длительное функционирование компаний в такой среде повышает риски для их результатов и финансового положения.

"Поэтому сейчас крайне важно отдавать предпочтение компаниям с устойчивыми бизнесами, которые за счет преимуществ индустрии или диверсификации не столь сильно подвержены циклическим колебаниям экономики,- отмечают эксперты. - С финансовой точки зрения особенно важными критериями являются комфортная долговая нагрузка, высокая маржинальность и способность эффективно перекладывать рост издержек на покупателей".

Стратеги брокера выделяют акции следующих компаний в качестве фаворитов на конец года: Сбербанк (ао), "Яндекс", "Полюс", "ФосАгро", КЦ "ИКС 5", "НоваБев Групп", "Озон Фармацевтика".

Наиболее волатильные бумаги и акции компаний, бизнес которых сильно страдает от высоких ставок или замедления экономики, остаются весьма рискованной опцией, подчеркивается в материале.

"Рынок акций остается дешевым по мультипликаторам и, несмотря на вероятную турбулентность в ближайшие один-два квартала, сохраняет хороший потенциал роста на горизонте 12-15 месяцев за счет снижения ставок, ослабления рубля и восстановления прибылей, - считают аналитики брокенра. - При этом до конца текущего года рынок будет оставаться под давлением статистики по инфляции, сопровождаемой консервативной риторикой Банка России. Ожидаем, что индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.