.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена золота сохраняет курс на обновление исторических максимумов - "Велес Капитал"
.
21 октября 2025 года 16:41
Цена золота сохраняет курс на обновление исторических максимумов - "Велес Капитал"
Цена золота в преддверии очередного снижения процентной ставки ФРС сохраняет курс на обновление исторических максимумов и движение в район $4500 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как техническая коррекция от исторических и многолетних максимумов, так и улучшение настроений на фондовых площадках в надежде на переговоры США и Китая в конце октября, - пишет эксперт в комментарии. - С фундаментальной точки зрения ускорить продажи в драгоценном металле могло бы заключение сделки по финансированию американского правительства, публикация более высоких, нежели ожидалось, оценок по потребительской инфляции в США за сентябрь и последующее ослабление ожиданий в отношении смягчения монетарной политики ФРС". По оценке аналитика, с технической точки зрения цены на золото во вторник снимают краткосрочную перекупленность и остаются выше ближайших значимых поддержек $4200/унц., $4105/унц. и особенно психологически важного уровня $4000/унц. Для снятия среднесрочной перекупленности при этом ценам потребуется опуститься ниже $4200/унц. По мнению Кожуховой, основной тренд остается восходящим как минимум при положении выше $4200/унц.: при стабилизации ниже указанной отметки возрастет вероятность развития фиксации прибыли, считает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
21 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ во вторник упал к 2630п по индексу МосБиржи на опасениях, что украинское урегулирование вновь затянется
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением возросших распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индекс МосБиржи упал в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-8,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-6,2%). читать дальше
.21 октября 2025 года 19:30
Москва. 21 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,408 руб., что на 13,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.21 октября 2025 года 19:03
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "НоваБев"... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:41
В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры аналитики "Финама" отдают предпочтение акциям "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" в нефтегазовом секторе РФ, отмечается в стратегии инвесткомпании. "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации, - пишут эксперты. -... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:13
Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1220 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре аналитиков. "Представленные "Северсталью" финансовые и операционные результаты за третий квартал продолжают отражать выраженно негативную конъюнктуру рынков стали -... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 38 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре. "Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года, - пишут эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:12
Индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций" на конец 2025 года. По их мнению, следующие несколько месяцев обещают продолжить тестировать самообладание инвесторов и устойчивость... читать дальше
.21 октября 2025 года 16:08
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16-16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Решение Сбера показывает, что... читать дальше
.21 октября 2025 года 15:38
Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года - "Газпромбанк Инвестиции"
сстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценкам отраслевых экспертов, внутреннее потребление стали в РФ по итогам десяти месяцев упало примерно на 15%, а в третьем квартале 2025 показатель мог достичь... читать дальше
.21 октября 2025 года 15:33
Москва. 21 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке. читать дальше
.21 октября 2025 года 15:06
Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу, 24 октября, на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения... читать дальше
.21 октября 2025 года 14:37
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. По мнению эксперта, в центре внимания... читать дальше
.21 октября 2025 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Софтлайн" с целью 75,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,38%, стоп-приказ: 92 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост оборота,... читать дальше
.21 октября 2025 года 13:47
Акции "МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Эмитент представил операционные результаты за 9М25. Ключевые показатели: - Новые продажи: 471 тыс. кв. м и 109,1 млрд руб.; - Средняя цена: 232 тыс.... читать дальше
.21 октября 2025 года 13:20
Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 17% годовых) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Предстоящее заседание совета директоров относится к числу опорных, отмечает эксперт. На нем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.