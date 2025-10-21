ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17% на заседании в пятницу - Freedom Finance Global

Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16-16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Решение Сбера показывает, что финансовый сектор пока не готов к смягчению монетарных условий. Ставки по розничным вкладам близки к ключевой, что сигнализирует о сохраняющемся давлении со стороны инфляционных ожиданий. В этих условиях Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября", - отмечает эксперт в комментарии.

По мнению Чернова, основания для снижения ставки в целом есть, но инфляция все еще держится выше цели, бюджетный импульс остается сильным, а внутренние цены на топливо бьют рекорды. Возможность умеренного снижения ставки может появиться в декабре при замедлении роста цен и стабилизации инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

