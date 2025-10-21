.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Промышленный экспорт из РФ в 2025 году вырастет до $111 млрд
Минпромторг РФ рассчитывает выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд с учетом положительной динамики поставок за рубеж продукции машиностроения, металлургии и отрасли минеральных удобрений. Об этом...
 
Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.
В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает...
 
Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют
Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими...
 
21 октября 2025 года 15:33

Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед возможным снижением ключевой ставки ЦБ в пятницу

Москва. 21 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3745 руб., что на 9,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 62 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,54 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 68 копеек, до 94,69 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может перейти к консолидации в середине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рубль будет оказывать давление сужение внешнеторгового профицита, что является среднесрочным фактором ослабления национальной валюты, а с другой - в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября, когда объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьских выплат за счет квартальной уплаты НДД.

Данный фактор, указывает Зварич в материале банка, как минимум сдержит ослабление национальной валюты.

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение вблизи 11,2-11,4 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Траекторию на будущее национальной валюте задаст реакция рынка на итоги пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают эксперты в комментарии.

Также они полагают, что котировки нефти марки Brent пока могут продолжить двигаться вблизи $60,5-62 за баррель, дальнейшую динамику зададут во вторник вечерние данные от API по динамике запасов в США.

Нефтяные цены перешли к росту в ходе торгов днем после снижения накануне до минимумов с начала мая из-за опасений избытка предложения на мировом рынке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $61,32 за баррель, что на 0,52% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,71%, до $57,86 за баррель.

Некоторую поддержку рынку оказало общее увеличение аппетита к риску на фоне сигналов ослабления напряженности в отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут заключить справедливое торговое соглашение. Он по-прежнему планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее позднее в этом месяце. Министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном на этой неделе.

Как в случае Brent, так и WTI отмечается ситуация контанго, когда фьючерсы с более отдаленными сроками поставки стоят дороже, чем контракты на более близкие даты. Обычно это говорит о том, что в ближайшей перспективе предложение будет избыточным при снижающемся спросе.

Банк России во вторник, 21 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 590 млрд рублей (при лимите 590 млрд рублей и спросе 726,512 млрд рублей) в среднем по ставке 17,06% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 октября, ЦБ разместил 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,692 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
