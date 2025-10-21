Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед возможным снижением ключевой ставки ЦБ в пятницу
Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3745 руб., что на 9,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 62 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,54 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 68 копеек, до 94,69 руб./EUR1.
Курс валютной пары юань/рубль может перейти к консолидации в середине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рубль будет оказывать давление сужение внешнеторгового профицита, что является среднесрочным фактором ослабления национальной валюты, а с другой - в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября, когда объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьских выплат за счет квартальной уплаты НДД.
Данный фактор, указывает Зварич в материале банка, как минимум сдержит ослабление национальной валюты.
Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение вблизи 11,2-11,4 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).
Траекторию на будущее национальной валюте задаст реакция рынка на итоги пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают эксперты в комментарии.
Также они полагают, что котировки нефти марки Brent пока могут продолжить двигаться вблизи $60,5-62 за баррель, дальнейшую динамику зададут во вторник вечерние данные от API по динамике запасов в США.
Нефтяные цены перешли к росту в ходе торгов днем после снижения накануне до минимумов с начала мая из-за опасений избытка предложения на мировом рынке.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $61,32 за баррель, что на 0,52% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,71%, до $57,86 за баррель.
Некоторую поддержку рынку оказало общее увеличение аппетита к риску на фоне сигналов ослабления напряженности в отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут заключить справедливое торговое соглашение. Он по-прежнему планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее позднее в этом месяце. Министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном на этой неделе.
Как в случае Brent, так и WTI отмечается ситуация контанго, когда фьючерсы с более отдаленными сроками поставки стоят дороже, чем контракты на более близкие даты. Обычно это говорит о том, что в ближайшей перспективе предложение будет избыточным при снижающемся спросе.
Банк России во вторник, 21 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 590 млрд рублей (при лимите 590 млрд рублей и спросе 726,512 млрд рублей) в среднем по ставке 17,06% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 октября, ЦБ разместил 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,692 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых.