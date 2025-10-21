S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

По мнению эксперта, в центре внимания инвесторов сегодня буду публикации квартальных результатов. Уверенное начало сезона отчетности поддерживает позитивные настроения на рынке, особенно на фоне отсутствия макроданных из-за продолжающегося шатдауна.

"С технической точки зрения S&P 500 продемонстрировал ралли, в результате которого технические индикаторы вновь стали указывать на перехват инициативы "быками". Значимая поддержка сформирована в районе 6550 пунктов. Краткосрочный баланс рисков изменится, если произойдет ее пробой. Тем не менее базовым сценарием остается плавное движение вверх в рамках равноудаленного восходящего канала, границы которого не были нарушены", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.