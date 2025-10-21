Акции Эталона в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ

Акции "МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Эмитент представил операционные результаты за 9М25. Ключевые показатели:

- Новые продажи: 471 тыс. кв. м и 109,1 млрд руб.;

- Средняя цена: 232 тыс. руб./кв. м;

- Ввод в эксплуатацию: 313,6 тыс. кв. м;

Компания стремится переориентироваться на более дорогие и маржинальные проекты. За указанный период продажи в премиальном сегменте увеличились на 68% в натуральном выражении и на 73% в денежном. Последний год "Эталон" активно инвестирует в это направление, отмечает эксперт.

"Результаты за девять месяцев слабые с учетом снижения общего объема реализации недвижимости. Рост продаж в натуральном выражении в третьем квартале лишь частично смог нивелировать спад второго квартала. Эмитент продолжает проходить через структурную трансформацию, делая ставку на более устойчивый премиальный сегмент рынка, а также другие направления (бизнес-центры, курортная недвижимость), - указывает Кузнецова в обзоре. - Но цена такой стратегии ощутимая - на фоне активного инвестиционного цикла у компании довольно сильно растет долговая нагрузка. В результате для привлечения дополнительных средств компания недавно объявила допэмиссию (SPO объемом 400 млн обыкновенных акций). У девелопера уже размещено 383 млн акций, после SPO количество ценных бумаг в обращении может увеличиться вдвое".

"С учетом слабых операционных результатов и допэмиссии не считаем акции интересными к покупке", - говорится в материале банка.

