Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Промышленный экспорт из РФ в 2025 году вырастет до $111 млрд
Минпромторг РФ рассчитывает выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд с учетом положительной динамики поставок за рубеж продукции машиностроения, металлургии и отрасли минеральных удобрений. Об этом...
 
Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.
В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает...
 
Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют
Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими...
 
21 октября 2025 года 09:11

Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1% по итогам торгов в понедельник, Nasdaq обновил рекорд. Рынки акций стран АТР растут во вторник, Hang Seng прибавляет 1,4%. Нефть продолжает дешеветь во вторник утром, Brent торгуется у $60,9 за баррель.

Американские фондовые индексы увеличились более чем на 1% в понедельник, при этом Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

"Это хороший, уверенный, общий рост рынка, поскольку сейчас мало негатива, - заявил старший консультант по управлению активами Murphy & Sylvest Пол Нолте. - Всё снова замечательно".

Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla (SPB: TSLA), Netflix Inc. (SPB: NFLX), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и Coca-Cola Co. (SPB: KO). Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics.

Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

"Отчеты и комментарии компаний - это наш лучший шанс оценить общее состояние экономики", - отмечает аналитик Charles Schwab Кевин Гордон.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла за день на 3,9% (до рекордных $262,24) на сообщениях аналитиков, что объем реализации новых iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысил стартовые продажи предыдущей версии iPhone 16.

Котировки бумаг American Express Co. (SPB: AXP) увеличились на 0,8% и также достигли рекорда ($349,48).

Акции Amgen (SPB: AMGN) подорожали на 1,5% - до максимума за 11 недель.

Cleveland-Cliffs в третьем квартале незначительно увеличила чистый убыток, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов. При этом руководство сталелитейной компании объявило о возможности создания предприятия по добыче редкоземельных металлов. Котировки акций Cleveland-Cliffs взлетели на 21,5%.

Помимо этого, повысилась стоимость бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 4,6%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4,7%, Robinhood Markets (SPB: HOOD) - на 4,5%, Tesla -на 1,9%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

В то же время подешевели акции AppLovin Corp. - на 5,6%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,9%, Kenvue Inc. - на 2,2%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 0,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,3%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник увеличился на 515,97 пункта (на 1,12%) и достиг 46706,58 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 71,12 пункта (на 1,07%) - до 6735,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 310,57 пункта (на 1,37%) и завершил сессию на отметке 22990,54 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на оптимизме по поводу деэскалации в торговых отношениях США и Китая.

Президент США Дональд Трамп предположил в понедельник, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Он подчеркнул, что, по его мнению, такое соглашение может быть выгодно обеим сторонам.

Поддержку настроениям на рынках также оказали заявления экономического советника Белого дома Кевина Хассетта о том, что приостановка работы правительства США, вероятно, закончится на этой неделе.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,22%, гонконгский Hang Seng - 1,35%.

Акции Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) дорожают на 3,3%. Крупнейший в стране производитель литий-ионных аккумуляторов увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 41%, несмотря на усиление конкуренции.

Стоимость бумаг Foxconn Industrial повышается на 9% на новостях о сильных продажах iPhone 17 в США и Китае. Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контрактам и ключевым поставщиком Apple.

Среди компонентов Hang Seng лидирует China Life Insurance (+7,1%). Самое большое снижение в составе индекса демонстрируют котировки Pop Mart International Group (на 5,7%).

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. увеличивается на 5,6%, BYD Electronic - на 4,6%, Sunny Optical Technology - на 4,3%, Techtronic Industries и Geely Automobile Holdings - на 3,6%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3%.

Нижняя палата парламента Японии одобрила большинством голосов кандидатуру главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такаити на пост 104-го премьер-министра страны. Позднее во вторник ей предстоит пройти через голосование в верхней палате парламента. Такаити считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Котировки бумаг DeNA Co. повышаются на 6,3%, Renesas Electronics Corp. - на 4,6%, ZOZO Inc. - на 4,1%, TDK Corp. - на 3,7%, Japan Exchange Group - на 3,6%, Nitto Denko Corp. - на 3%.

Tokyo Electric Power Co. сокращает рыночную стоимость на 3%, Mitsui Kinzoku Co. - на 2,5%, Takashimaya Co. - на 2,4%, Fujikura Ltd. - на 2,2%, Aeon Co. - на 2,1%, Japan Steel Works - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 0,22%.

Стоимость акций Hyundai Motor растет на 4,1%, Posco - на 0,2%. Бумаги Samsung Electronics дешевеют на 0,1%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз в понедельник подписали соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Албаниз отметил, что подписание соглашения выводит взаимоотношения США и Австралии "на новый уровень".

Акции производителя редкоземельных металлов Lynas Rare Earths упали в цене на 7,6%, став лидером снижения в составе S&P/ASX 200.

Котировки бумаг золотодобывающих Evolution Mining и Northern Star Resources поднялись на 4,4% и 2,9% соответственно.

Капитализация BHP увеличилась на 2,3%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $60,93 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,28 (0,46%), до $61,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,08 (0,14%), до $56,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,13 (0,23%), до $57,02 за баррель.

Эксперты ANZ Research отмечают, что признаки формирования избыточного предложения на нефтяном рынке становятся все более явными. Они ссылаются на данные аналитической компании Vortexa, согласно которым, объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млн баррелей.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

"Предложение на нефтяном рынке растет в три раза быстрее, чем спрос, - заявил основатель и президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли на Bloomberg TV. - Нас ждет избыток предложения в ближайшей перспективе".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ во вторник упал к 2630п по индексу МосБиржи на опасениях, что украинское урегулирование вновь затянется
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением возросших распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индекс МосБиржи упал в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-8,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-6,2%).    читать дальше
.
21 октября 2025 года 19:30
Рубль во вторник упал в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ по ставке
Москва. 21 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,408 руб., что на 13,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
21 октября 2025 года 19:03
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций НоваБев до 535 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "НоваБев"...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 18:41
Акции Транснефти и Сургутнефтегаза - защитные истории в нефтегазовом секторе - "Финам"
В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры аналитики "Финама" отдают предпочтение акциям "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" в нефтегазовом секторе РФ, отмечается в стратегии инвесткомпании. "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации, - пишут эксперты. -...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 18:13
ПСБ понизил прогнозную стоимость акций Северстали до 1220 руб
Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1220 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре аналитиков. "Представленные "Северсталью" финансовые и операционные результаты за третий квартал продолжают отражать выраженно негативную конъюнктуру рынков стали -...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 17:46
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла"
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 38 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре. "Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года, - пишут эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 17:12
Индекс Мосбиржи закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций" на конец 2025 года. По их мнению, следующие несколько месяцев обещают продолжить тестировать самообладание инвесторов и устойчивость...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 16:41
Цена золота сохраняет курс на обновление исторических максимумов - "Велес Капитал"
Цена золота в преддверии очередного снижения процентной ставки ФРС сохраняет курс на обновление исторических максимумов и движение в район $4500 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 16:08
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17% на заседании в пятницу - Freedom Finance Global
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16-16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Решение Сбера показывает, что...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 15:38
Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года - "Газпромбанк Инвестиции"
сстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценкам отраслевых экспертов, внутреннее потребление стали в РФ по итогам десяти месяцев упало примерно на 15%, а в третьем квартале 2025 показатель мог достичь...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 15:33
Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед возможным снижением ключевой ставки ЦБ в пятницу
Москва. 21 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
21 октября 2025 года 15:06
ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в понижении ставки на заседании 24 октября - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу, 24 октября, на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 14:37
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. По мнению эксперта, в центре внимания...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 75,16 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Софтлайн" с целью 75,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,38%, стоп-приказ: 92 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост оборота,...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:47
Акции Эталона в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Эмитент представил операционные результаты за 9М25. Ключевые показатели: - Новые продажи: 471 тыс. кв. м и 109,1 млрд руб.; - Средняя цена: 232 тыс....    читать дальше
.
