Фондовые индексы США выросли более чем на 1% по итогам торгов в понедельник, Nasdaq обновил рекорд. Рынки акций стран АТР растут во вторник, Hang Seng прибавляет 1,4%. Нефть продолжает дешеветь во вторник утром, Brent торгуется у $60,9 за баррель.

Американские фондовые индексы увеличились более чем на 1% в понедельник, при этом Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

"Это хороший, уверенный, общий рост рынка, поскольку сейчас мало негатива, - заявил старший консультант по управлению активами Murphy & Sylvest Пол Нолте. - Всё снова замечательно".

Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla (SPB: TSLA), Netflix Inc. (SPB: NFLX), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и Coca-Cola Co. (SPB: KO). Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics.

Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

"Отчеты и комментарии компаний - это наш лучший шанс оценить общее состояние экономики", - отмечает аналитик Charles Schwab Кевин Гордон.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла за день на 3,9% (до рекордных $262,24) на сообщениях аналитиков, что объем реализации новых iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысил стартовые продажи предыдущей версии iPhone 16.

Котировки бумаг American Express Co. (SPB: AXP) увеличились на 0,8% и также достигли рекорда ($349,48).

Акции Amgen (SPB: AMGN) подорожали на 1,5% - до максимума за 11 недель.

Cleveland-Cliffs в третьем квартале незначительно увеличила чистый убыток, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов. При этом руководство сталелитейной компании объявило о возможности создания предприятия по добыче редкоземельных металлов. Котировки акций Cleveland-Cliffs взлетели на 21,5%.

Помимо этого, повысилась стоимость бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 4,6%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4,7%, Robinhood Markets (SPB: HOOD) - на 4,5%, Tesla -на 1,9%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

В то же время подешевели акции AppLovin Corp. - на 5,6%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,9%, Kenvue Inc. - на 2,2%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 0,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,3%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник увеличился на 515,97 пункта (на 1,12%) и достиг 46706,58 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 71,12 пункта (на 1,07%) - до 6735,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 310,57 пункта (на 1,37%) и завершил сессию на отметке 22990,54 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на оптимизме по поводу деэскалации в торговых отношениях США и Китая.

Президент США Дональд Трамп предположил в понедельник, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Он подчеркнул, что, по его мнению, такое соглашение может быть выгодно обеим сторонам.

Поддержку настроениям на рынках также оказали заявления экономического советника Белого дома Кевина Хассетта о том, что приостановка работы правительства США, вероятно, закончится на этой неделе.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 1,22%, гонконгский Hang Seng - 1,35%.

Акции Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) дорожают на 3,3%. Крупнейший в стране производитель литий-ионных аккумуляторов увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 41%, несмотря на усиление конкуренции.

Стоимость бумаг Foxconn Industrial повышается на 9% на новостях о сильных продажах iPhone 17 в США и Китае. Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контрактам и ключевым поставщиком Apple.

Среди компонентов Hang Seng лидирует China Life Insurance (+7,1%). Самое большое снижение в составе индекса демонстрируют котировки Pop Mart International Group (на 5,7%).

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. увеличивается на 5,6%, BYD Electronic - на 4,6%, Sunny Optical Technology - на 4,3%, Techtronic Industries и Geely Automobile Holdings - на 3,6%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3%.

Нижняя палата парламента Японии одобрила большинством голосов кандидатуру главы Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такаити на пост 104-го премьер-министра страны. Позднее во вторник ей предстоит пройти через голосование в верхней палате парламента. Такаити считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Котировки бумаг DeNA Co. повышаются на 6,3%, Renesas Electronics Corp. - на 4,6%, ZOZO Inc. - на 4,1%, TDK Corp. - на 3,7%, Japan Exchange Group - на 3,6%, Nitto Denko Corp. - на 3%.

Tokyo Electric Power Co. сокращает рыночную стоимость на 3%, Mitsui Kinzoku Co. - на 2,5%, Takashimaya Co. - на 2,4%, Fujikura Ltd. - на 2,2%, Aeon Co. - на 2,1%, Japan Steel Works - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 0,22%.

Стоимость акций Hyundai Motor растет на 4,1%, Posco - на 0,2%. Бумаги Samsung Electronics дешевеют на 0,1%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз в понедельник подписали соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Албаниз отметил, что подписание соглашения выводит взаимоотношения США и Австралии "на новый уровень".

Акции производителя редкоземельных металлов Lynas Rare Earths упали в цене на 7,6%, став лидером снижения в составе S&P/ASX 200.

Котировки бумаг золотодобывающих Evolution Mining и Northern Star Resources поднялись на 4,4% и 2,9% соответственно.

Капитализация BHP увеличилась на 2,3%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $60,93 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,28 (0,46%), до $61,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,08 (0,14%), до $56,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,13 (0,23%), до $57,02 за баррель.

Эксперты ANZ Research отмечают, что признаки формирования избыточного предложения на нефтяном рынке становятся все более явными. Они ссылаются на данные аналитической компании Vortexa, согласно которым, объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млн баррелей.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

"Предложение на нефтяном рынке растет в три раза быстрее, чем спрос, - заявил основатель и президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли на Bloomberg TV. - Нас ждет избыток предложения в ближайшей перспективе".