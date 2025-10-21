Цена на серебро сохраняет потенциал роста - "ВТБ Мои инвестиции"

Котировки серебра сохраняют потенциал роста, несмотря на мощное ралли с начала текущего года, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев.

По его мнению, долгосрочная прогнозная цена металла составляет $65 за тройскую унцию, а уже в 2026 году она может приблизиться к отметке $60.

Основной драйвер спроса - промышленный сектор, на который приходится более 60% потребления, указывает Михеев. Металл используется в производстве солнечных панелей, при этом оно нечувствительно к росту цен на драгметалл - 80% серебра добывается как попутный продукт, отмечает аналитик брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.