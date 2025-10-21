Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 21 октября. Китайский юань растет на Московской бирже утром во вторник, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3475 руб. (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может перейти к консолидации в середине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рубль будет оказывать давление сужение внешнеторгового профицита, что является среднесрочным фактором ослабления национальной валюты, а с другой - в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября, где объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьских выплат за счет квартальной уплаты НДД.

Данный фактор, указывает Зварич в материале банка, как минимум сдержит ослабление национальной валюты.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $60,73 за баррель, что на 0,46% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,16%, до $56,9 за баррель.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.