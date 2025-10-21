Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться, отыгрывая некоторое ухудшение внешнего геополитического фона

Москва. 21 октября. Котировки рублевых корпоблигаций после нескольких дней умеренного роста во вторник могут снизиться, отыгрывая некоторое ухудшение внешнего геополитического фона, произошедшее после ряда публикаций в западных СМИ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По словам представителя Белого дома, встреча Рубио и его российского коллеги "пока отложена". Причины такой ситуации не называются. Однако один из источников сообщил телеканалу, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Тем не менее собеседники предположили, что на данный момент Рубио вряд ли порекомендует перенести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - заявили собеседники CNN.

Ранее сообщалось, что Рубио и Лавров в телефонном разговоре в понедельник обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине.

Договоренности о встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио не было, говорить о том, что она отложена, некорректно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нельзя отложить то, о чем не были договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение", - сказал он журналистам в Москве, комментируя по просьбе журналистов соответствующие сообщения СМИ.

Рябков подчеркнул: "Именно потому, что значимость такого мероприятия очень высока, оно требует подготовки. И этим мы и занимаемся. Вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем".

Американские фондовые индексы увеличились более чем на 1% в понедельник, при этом Nasdaq Composite обновил исторический максимум. Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla (SPB: TSLA), Netflix, Procter & Gamble и Coca-Cola. Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics. Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник на оптимизме по поводу деэскалации в торговых отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп предположил в понедельник, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Он подчеркнул, что, по его мнению, такое соглашение может быть выгодно обеим сторонам. На этом фоне китайский Shanghai Composite прибавляет 1,22%, гонконгский Hang Seng - 1,35%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 0,22%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть во вторник утром пытаются скорректироваться вверх после нескольких дней снижения на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $61,16 за баррель, что на 0,25% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 0,46%, до $61,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,24%, до $57,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,23%, до $57,52 за баррель.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,54 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 октября вырос на 0,15% и составил 117,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 октября) прибавил 0,24%, поднявшись до 1166,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,81%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,76%), "СТМ-001Р-02" (+0,56%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,53%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,31%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-П016 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 15 октября. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ РФ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2% годовых.

ООО "Совкомбанк факторинг" разместило выпуск 5-летних облигаций серии 002P-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставке ЦБ РФ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через полгода.

Авто финанс банк 22 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации двух выпусков на общую сумму 10 млрд рублей. Купон по выпуску БО-001P-16 со сроком обращения 840 дней будет фиксированным, ориентир - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Мосбиржи на срок 2,5 года + 325 базисных пунктов. Выпуск БО-001P-17 - это трехлетний флоатер, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составляет не более 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 октября. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Транш с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 23 октября c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 005Р-02R со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки - не более 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "СОПФ ДОМ.РФ" 28 октября проведет сбор заявок на социальные облигации 12-й серии со сроком обращения 2,3 года (846 дней) объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны (1-й купон - 27 дней, остальные квартальные), которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не более 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 30 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) с 22 по 29 октября проведет сбор заявок на выпуск 5-летних дисконтных облигаций серии 006Р-03Р объемом 5 млрд рублей. Цена размещения - 53% от номинала (530 руб.) с учетом дисконта. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 30 октября.

ХК "Новотранс" планирует 30 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами. Суммарный планируемый объем выпусков - 10 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир доходности облигаций с фиксированными купонами серии 002P-01 установлен как значение кривой бескупонной доходности Мосбиржи на соответствующем сроке + спред не более 250 базисных пунктов. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру серии 002P-02 - не более 225 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на начало ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста N8). Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 002P объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной в начале октября.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 13-15-го купонов облигаций серии 001Р-12 на уровне 18% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 21% годовых. По выпуску 31 октября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 22 по 28 октября.