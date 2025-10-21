.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Промышленный экспорт из РФ в 2025 году вырастет до $111 млрд
Минпромторг РФ рассчитывает выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд с учетом положительной динамики поставок за рубеж продукции машиностроения, металлургии и отрасли минеральных удобрений. Об этом...
 
Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.
В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает...
 
Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют
Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими...
 
21 октября 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться, отыгрывая некоторое ухудшение внешнего геополитического фона

Москва. 21 октября. Котировки рублевых корпоблигаций после нескольких дней умеренного роста во вторник могут снизиться, отыгрывая некоторое ухудшение внешнего геополитического фона, произошедшее после ряда публикаций в западных СМИ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По словам представителя Белого дома, встреча Рубио и его российского коллеги "пока отложена". Причины такой ситуации не называются. Однако один из источников сообщил телеканалу, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Тем не менее собеседники предположили, что на данный момент Рубио вряд ли порекомендует перенести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - заявили собеседники CNN.

Ранее сообщалось, что Рубио и Лавров в телефонном разговоре в понедельник обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине.

Договоренности о встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио не было, говорить о том, что она отложена, некорректно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нельзя отложить то, о чем не были договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение", - сказал он журналистам в Москве, комментируя по просьбе журналистов соответствующие сообщения СМИ.

Рябков подчеркнул: "Именно потому, что значимость такого мероприятия очень высока, оно требует подготовки. И этим мы и занимаемся. Вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем".

Американские фондовые индексы увеличились более чем на 1% в понедельник, при этом Nasdaq Composite обновил исторический максимум. Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla (SPB: TSLA), Netflix, Procter & Gamble и Coca-Cola. Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics. Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник на оптимизме по поводу деэскалации в торговых отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп предположил в понедельник, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Он подчеркнул, что, по его мнению, такое соглашение может быть выгодно обеим сторонам. На этом фоне китайский Shanghai Composite прибавляет 1,22%, гонконгский Hang Seng - 1,35%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 0,22%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть во вторник утром пытаются скорректироваться вверх после нескольких дней снижения на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $61,16 за баррель, что на 0,25% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 0,46%, до $61,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,24%, до $57,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,23%, до $57,52 за баррель.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,54 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 октября вырос на 0,15% и составил 117,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 октября) прибавил 0,24%, поднявшись до 1166,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,81%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,76%), "СТМ-001Р-02" (+0,56%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,53%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,31%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-П016 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 15 октября. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставки ЦБ РФ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2% годовых.

ООО "Совкомбанк факторинг" разместило выпуск 5-летних облигаций серии 002P-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны с привязкой к среднему значению ключевой ставке ЦБ РФ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 2% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через полгода.

Авто финанс банк 22 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации двух выпусков на общую сумму 10 млрд рублей. Купон по выпуску БО-001P-16 со сроком обращения 840 дней будет фиксированным, ориентир - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Мосбиржи на срок 2,5 года + 325 базисных пунктов. Выпуск БО-001P-17 - это трехлетний флоатер, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составляет не более 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 октября. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Транш с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 23 октября c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 005Р-02R со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки - не более 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "СОПФ ДОМ.РФ" 28 октября проведет сбор заявок на социальные облигации 12-й серии со сроком обращения 2,3 года (846 дней) объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны (1-й купон - 27 дней, остальные квартальные), которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не более 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 30 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) с 22 по 29 октября проведет сбор заявок на выпуск 5-летних дисконтных облигаций серии 006Р-03Р объемом 5 млрд рублей. Цена размещения - 53% от номинала (530 руб.) с учетом дисконта. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 30 октября.

ХК "Новотранс" планирует 30 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами. Суммарный планируемый объем выпусков - 10 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир доходности облигаций с фиксированными купонами серии 002P-01 установлен как значение кривой бескупонной доходности Мосбиржи на соответствующем сроке + спред не более 250 базисных пунктов. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру серии 002P-02 - не более 225 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на начало ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста N8). Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 002P объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной в начале октября.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 13-15-го купонов облигаций серии 001Р-12 на уровне 18% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 21% годовых. По выпуску 31 октября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 22 по 28 октября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


21 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ во вторник упал к 2630п по индексу МосБиржи на опасениях, что украинское урегулирование вновь затянется
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ во вторник снизился под давлением возросших распродаж из-за сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, а также на фоне усиления санкционных рисков Запада; индекс МосБиржи упал в район 2630 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-8,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-6,2%).    читать дальше
21 октября 2025 года 19:30
Рубль во вторник упал в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ по ставке
Москва. 21 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,408 руб., что на 13,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
21 октября 2025 года 19:03
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций НоваБев до 535 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "НоваБев"...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:41
Акции Транснефти и Сургутнефтегаза - защитные истории в нефтегазовом секторе - "Финам"
В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры аналитики "Финама" отдают предпочтение акциям "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" в нефтегазовом секторе РФ, отмечается в стратегии инвесткомпании. "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации, - пишут эксперты. -...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:13
ПСБ понизил прогнозную стоимость акций Северстали до 1220 руб
Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1220 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре аналитиков. "Представленные "Северсталью" финансовые и операционные результаты за третий квартал продолжают отражать выраженно негативную конъюнктуру рынков стали -...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:46
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла"
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 38 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре. "Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года, - пишут эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:12
Индекс Мосбиржи закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов - "Т-Инвестиции"
Индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций" на конец 2025 года. По их мнению, следующие несколько месяцев обещают продолжить тестировать самообладание инвесторов и устойчивость...    читать дальше
21 октября 2025 года 16:41
Цена золота сохраняет курс на обновление исторических максимумов - "Велес Капитал"
Цена золота в преддверии очередного снижения процентной ставки ФРС сохраняет курс на обновление исторических максимумов и движение в район $4500 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как...    читать дальше
21 октября 2025 года 16:08
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17% на заседании в пятницу - Freedom Finance Global
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16-16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Решение Сбера показывает, что...    читать дальше
21 октября 2025 года 15:38
Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года - "Газпромбанк Инвестиции"
сстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценкам отраслевых экспертов, внутреннее потребление стали в РФ по итогам десяти месяцев упало примерно на 15%, а в третьем квартале 2025 показатель мог достичь...    читать дальше
21 октября 2025 года 15:33
Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед возможным снижением ключевой ставки ЦБ в пятницу
Москва. 21 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
21 октября 2025 года 15:06
ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в понижении ставки на заседании 24 октября - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу, 24 октября, на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения...    читать дальше
21 октября 2025 года 14:37
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. По мнению эксперта, в центре внимания...    читать дальше
21 октября 2025 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 75,16 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Софтлайн" с целью 75,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,38%, стоп-приказ: 92 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост оборота,...    читать дальше
21 октября 2025 года 13:47
Акции Эталона в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Эмитент представил операционные результаты за 9М25. Ключевые показатели: - Новые продажи: 471 тыс. кв. м и 109,1 млрд руб.; - Средняя цена: 232 тыс....    читать дальше
