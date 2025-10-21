ЦБ РФ может понизить ставку на 100 б.п. в октябре - "Велес Капитал"

Банк России может понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что регулятор будет выбирать между вариантами сохранения ставки и ее снижения на 100 б.п. Осенью комментарии Банка России не отражали усиления беспокойства в отношении новых параметров бюджета (на текущий и последующие периоды). ЦБ пока по-прежнему видит в бюджетной политике дезинфляционное воздействие, - отмечает эксперт в комментарии. - В то же время ЦБ выражал обеспокоенность в отношении негативного влияния повышения НДС на инфляционные ожидания (ИО). Уровень ИО по-прежнему остается повышенным, а процесс снижения показателя не отличаются стабильностью. В данном контексте ключевую роль сыграют данные за октябрь, которые появятся накануне заседания".

Отсутствие новых проинфляционных рисков со стороны бюджета в оценках ЦБ РФ - это основной довод в пользу возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в материале Кравченко.

В то же время факторами, ограничивающими возможности для смягчения, обращает внимание он, по-прежнему выступают повышенные инфляционные ожидания, неравномерное и неустойчивое замедление инфляции, рекордно низкий уровень безработицы, стабильный рост корпоративного кредитования и положительная динамика кредитов по льготным госпрограммам.

"Ожидаем, что в октябре ЦБ все же продолжит смягчение шагом в 100 б.п., однако затем может взять паузу до 2026 года", - заключает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.