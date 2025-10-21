SberCIB рекомендует покупать акции ЛСР с прогнозной ценой 950 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции ПАО "Группа ЛСР" с прогнозной стоимостью на уровне 950 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Эмитент раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

Отчетность в рамках прогнозов экспертов инвестбанка. В SberCIB их оценивают нейтрально. Аналитики видят заметное улучшение динамики продаж за девять месяцев по сравнению с первым полугодием благодаря оживлению на рынке недвижимости.

По итогам текущего года в SberCIB ждут от компании сокращения продаж в метрах на 10% и их роста в рублях на 1%.

