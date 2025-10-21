"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 230,38 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Газпром" с 251,96 рубля до 230,38 рубля за штуку, рекомендация остается на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Компания демонстрирует стабильность, констатируют эксперты: основная часть расходов покрывается операционным денежным потоком, а долг группы за I полугодие снижен на 637 млрд руб., до 6 трлн руб. Прогноз по EBITDA на 2025 год - 2,7 трлн руб., дивиденды за год ожидаются на уровне 21,1 руб. на акцию.

Снижение долговой нагрузки, высокая доля свободного денежного потока и восстановление показателей делают бумаги привлекательными, отмечают аналитики.

При этом оценку дисконта-поправки на риски вложений в акции эмитента инвесткомпания сохраняет на относительно высоком для бумаг в ее покрытии уровне - 30%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.