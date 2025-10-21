Рубль пока может продолжить движение вблизи 11,2-11,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение вблизи 11,2-11,4 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Траекторию на будущее национальной валюте задаст реакция рынка на итоги пятничного заседания (24 октября) ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают эксперты в комментарии.

Также они полагают, что котировки нефти марки Brent пока могут продолжить двигаться вблизи $60,5-62 за баррель, дальнейшую динамику зададут во вторник вечерние цифры от API по динамике запасов в США.

