Поводов для масштабных распродаж на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Российский рынок акций пытается скорректироваться, однако поводов для масштабных распродаж в текущий момент не видно, говорится в комментарии отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

"Сейчас рынок пытается удержаться за отметку 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, ее пробой вновь откроет дорогу к движению ближе к годовым минимумам. Впрочем, пока мы не видим поводов для масштабных распродаж - встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио хотя и отложена, но не отменена. Возможно, на более низком уровне идет подготовка к переговорам, для чего нужно время", - отмечают эксперты.

"Акции банка "Санкт-Петербург" поддерживает программа buyback и сильная перепроданность. Однако желание покупать ограничивают ухудшившиеся результаты деятельности, что, очень вероятно, явление временное. Мы сохраняем рекомендацию "подбирать бумагу на просадках", - указывают аналитики в материале инвесткомпании. - Акции "ГК ПИК" и "ВК" могут быть в числе аутсайдеров на торгах во вторник, фундаментально эти акции неинтересны".

