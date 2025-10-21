Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к волатильной проторговке уровня 2700п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к волатильной проторговке уровня поддержки 2700 пунктов во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Целевым диапазоном на день, на наш взгляд, выступит коридор 2650-2750 пунктов: ухудшение ожиданий по геополитике настраивает на переход к волатильной проторговке достаточно важного уровня поддержки, отметки 2700 пунктов. В случае если рынку удастся удержаться выше, может быть создан плацдарм для продолжения отскока рынка с базовой целью 2850 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - По-прежнему считаем это более вероятным сценарием, рассчитываем на готовящуюся встреча делегаций США и России и заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может продолжить цикл снижения ключевой ставки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.