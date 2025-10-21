Рост цены акций Северстали в ближайший год маловероятен - "ВТБ Моя Аналитика"

Рост котировок акций ПАО "Северсталь" в ближайший год маловероятен, бумаги в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал:

- Производство стали - 2,72 млн тонн;

- Производство чугуна - 2,69 млн тонн;

- Выручка - 179,1 млрд рублей;

- EBITDA - 35,5 млрд рублей;

- FCF (свободный денежный поток) - 7,3 млрд рублей.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 3К25, учитывая слабый FCF, констатируют эксперты.

"Спрос на сталь в России находится под давлением из-за высокой ключевой ставки. Кроме того, компания несет повышенные капитальные затраты, поэтому в ближайшие кварталы значительные выплаты дивидендов маловероятны", - отмечают они в комментарии.

"Полагаем, что бумаги достаточно упали в цене и сейчас оценены справедливо, но не ждем рост в ближайший год. Придерживаемся осторожного взгляда на сектор в целом", - пишут аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.