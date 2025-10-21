Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может перейти к консолидации в середине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рубль будет оказывать давление сужение внешнеторгового профицита, что является среднесрочным фактором ослабления национальной валюты, а с другой - в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября, где объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьский выплат за счет квартальной уплаты НДД.

Данный фактор, указывает Зварич в материале банка, как минимум сдержит ослабление национальной валюты.

