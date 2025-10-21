Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Четвертый пленум Коммунистической партии КНР;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- операционные результаты МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") за 9М25;

- квартальные результаты Netflix Inc., Coca-Cola Co., Philip Morris International, Texas Instruments, 3M Co. и General Motors.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.