Рубль в понедельник вырос в паре с юанем после сильного падения в конце прошлой недели

Москва. 20 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос после сильного падения в четверг и пятницу, не отреагировав при этом на новости относительно новых антироссийских санкций.

Участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 24 октября, и новостей относительно очередной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по слова последнего, может состояться уже в ближайшее время в Будапеште.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,375 руб., что на 10,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 октября на 37,48 копейки, до 81,3582 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,9 копейки, до 94,3845 руб./EUR1.

"На прошлой неделе курс рубля характеризовался повышенной волатильностью на фоне увеличенного объема торгов. В первой половине недели рубль продолжил укрепление, чему мог способствовать существенный рост привлекательности доходностей рублевых инструментов. Однако в четверг китайский юань укрепился на 1,9%, несмотря на рост ожиданий нормализации геополитической конъюнктуры после телефонного разговора президентов России и США. Дополнительно, на протяжении всей недели ставка привлечения ликвидности в юанях оставалась в положительной зоне, что сигнализирует о росте общего спроса на валюту. По итогам недели курс китайского юаня вырос на 0,35%, достигнув отметки 11,38 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Мы полагаем, что на заседании 24 октября ЦБ РФ будет выбирать между вариантами сохранения ставки и ее снижения на 100 б.п. Осенью комментарии Банка России не отражали усиления беспокойства в отношении новых параметров бюджета, и ЦБ пока по-прежнему видит в бюджетной политике дезинфляционное воздействие. В то же время регулятор выражал обеспокоенность в отношении негативного влияния повышения НДС на инфляционные ожидания (ИО). Уровень ИО по-прежнему остается повышенным, а процесс снижения показателя не отличаются стабильностью. В данном контексте ключевую роль сыграют данные за октябрь, которые появятся накануне заседания. Отсутствие новых проинфляционных рисков со стороны бюджета в оценках ЦБ РФ - это основной довод в пользу возможности дальнейшего смягчения ДКП. В то же время факторами, ограничивающими возможности для смягчения, по-прежнему выступают повышенные инфляционные ожидания, неравномерное и неустойчивое замедление инфляции, рекордно низкий уровень безработицы, стабильный рост корпоративного кредитования и положительная динамика кредитов по льготным госпрограммам. Ожидаем, что 24 октября ЦБ все же продолжит смягчение шагом в 100 б.п., однако затем может взять паузу до 2026 г.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Рубль в ходе торгов понедельника не отреагировал на новости относительно новых антироссийских санкций со стороны европейских стран. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе.

"На этой неделе мы также ожидаем принятия 19-го пакета санкций", - заявила Каллас в понедельник во время пресс-подхода в рамках Совета ЕС на уровне глав МИД.

Каллас допустила, что с санкционным пакетом могут определиться на саммите ЕС 23 октября. Она уточнила, что на заседании в понедельник этого не произойдет.

Нефть теряет более 1% на торгах в понедельник, однако цены поднялись с внутридневных минимумов.

Давление на рынок оказывают опасения избытка предложения в связи с ослаблением глобальной экономической активности. Статданные, обнародованные в понедельник, показали замедление темпов роста ВВП Китая в третьем квартале 2025 года до минимальных за год 4,8% в годовом выражении с 5,2% в предыдущем квартале.

В центре внимания рынка также остаются торговые отношения Вашингтона и Пекина. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $60,52 за баррель, что на 1,26% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 0,94%, до $57 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $60,07 за баррель, WTI - до $56,35 за баррель.

Инвесторы также продолжают следить за новостями, касающимися попыток Трампа урегулировать российско-украинский конфликт. На прошлой неделе президент США заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 октября поднялась на 6 базисных пунктов, до 16,45% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в понедельник на 2 базисных пункта, до 16,83% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта, до 19,79% годовых.