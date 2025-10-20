Акции Норникеля, Роснефти и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции ГМК "Норильский никель", ПАО "Роснефть" и ПАО "Транснефть" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Рынок слишком эмоционален, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок и не забывать о "стоп-заявках", - предупреждает эксперт.

"Акции "Норникеля" последние два месяца двигались в боковике. После активного роста на прошлой неделе бумагам удалось закрепиться выше уровня сопротивления около 130 руб., что можно расценивать как новую попытку образовать восходящий тренд, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - При этом, несмотря на активный рост, в бумагах еще не накопилась серьезная перекупленность, поэтому путь для продолжения восходящего тренда открыт. В базовом сценарии ожидаем, что акции продолжат рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 135,8-137,2 руб. за штуку (2,5-3,5%)".

"На графике курсовой стоимости акций "Роснефти" образовался паттерн разворота нисходящего тренда "двойное дно" после роста котировок на прошлой неделе. Локальный максимум, образованный 9 октября, уже преодолен, что дает сильный сигнал на покупку. Кроме того, индекс средненаправленного движения начал стремительно падать, что также подтверждает завершение нисходящего тренда, - указывает Буянов. - Полагаем, что к концу недели цена акций "Роснефти" сможет развить рост до 434-440 руб. (3-4,5%)".

"Привилегированные акции "Транснефти" после непродолжительного боковика смогли преодолеть уровень сопротивления, образованный по максимумам конца сентября и начала октября. В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних смог сохранить сигнал на покупку с прошлого месяца. А индекс относительной силы пересек 50-й уровень, образовав подтверждающий сигнал на покупку, - говорится в обзоре эксперта "БКС МИ". - Ожидаем развития роста в ближайшее время и полагаем, что к концу недели бумаги будут торговаться в коридоре 1321-1335 руб. (3-4%) в позитивном сценарии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.