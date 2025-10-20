Текущий импульс нисходящего движения в нефтяных ценах реализован - Freedom Finance Global

Текущий импульс нисходящего движения в нефтяных ценах реализован, ожидается восстановление котировок в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

Обе марки на прошлой неделе потеряли более 2%, это стало третьим снижением подряд, констатирует эксперт.

Дополнительное давление на рынок оказал прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому в 2026 году ожидается рост мирового предложения нефти. Ранее глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что эскалация торговых споров между США и Китаем может снизить мировой ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.

"Основное давление на котировки нефти в 2025 году оказывает увеличение квот на добычу и фактического уровня добычи в странах ОПЕК+. Напомним, что согласно ежемесячной статистике ОПЕК, добыча в странах ОПЕК+ в сентябре выросла сразу на 630 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, квоты на добычу были последовательно повышены на 137 тысяч баррелей в сутки в октябре, а затем и в ноябре", - указывает Пигарев.

Давление на котировки, отмечает он, также оказывает негативная сезонность и торговые войны администрации Трампа.

"Тем не менее импульс нисходящего движения в ценах реализован. Ожидается восстановление котировок в краткосрочной перспективе. Росту цен может способствовать увеличение геополитической премии", - считает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.