.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного повышается в паре с юанем после сильного падения в конце прошлой недели
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.
В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает...
 
В России предложили ввести обязательную правовую экспертизу сделок с недвижимостью
Проводить обязательную правовую экспертизу при удостоверении сделок по купле-продаже недвижимости предложили в Госдуме. Такая инициатива направлена в Минюст, пишут "Известия". Предложение возникло на фоне участившихся случаев мошенничества: сотни...
 
Бесконтактные проверки бизнеса: в ход идут ИИ и БПЛА
Количество проверок бизнеса осталось рекордно низким даже после отмены моратория на проверки в 2025 году, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов - 2025 в Красноярске....
 
20 октября 2025 года 15:30

Рубль днем немного повышается в паре с юанем после сильного падения в конце прошлой недели

Москва. 20 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник. Рубль подрастает после сильного падения в четверг и пятницу, не реагируя при этом на новости относительно новых антироссийских санкций.

Участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 24 октября, и новостей относительно очередной встречи президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по слова последнего, может состояться уже в ближайшее время в Будапеште.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,343 руб., что на 3,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,2 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 52 копейки, до 94,64 руб./EUR1.

Геополитическое потепление играет против рубля, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Рубль в последние дни быстро снижался, инвалюты отбивали потери последних недель - с четверга курсы подскочили на 4%, - отмечает аналитик. - Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из индекса Московской биржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться на уровни над 85 руб./$1, евро может быть у 100 руб./EUR, юань - к 12 руб. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой - пока же шел приток валюты за более дорогой баррель".

Курс пары "юань-рубль" сохраняет потенциал роста до 11,5 руб./юань, если ЦБ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во второй половине минувшей недели перешел к заметному ослаблению, - пишут аналитики. - Коррекции на рынке способствовали не столько снизившиеся цены на нефть, сколько резкое снижение рыночных ставок в РФ. В понедельник утром курс CNY/RUB находится у 11,38 руб./юань. Другие валюты EM двигаются разнонаправленно. В целом у курса сохраняется потенциал к росту в сторону 11,5 руб./юань, если ЦБ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами".

Эксперты банка указывают, что в центре внимания на текущей неделе будет не только геополитика, но и пятничное заседание ЦБ РФ. Инфляция в стране ускорилась, но ее динамика остается в рамках прогнозов Банка России.

"С учетом пятничных данных, показавших заметное замедление кредитования в сентябре, российский регулятор может снизить ставку на 50-100 б.п., - допускают стратеги. - Впрочем, фактором неопределенности остаются октябрьские инфляционные ожидания населения (выйдут в среду), которые с учетом всех вводных должны значимо вырасти".

Рубль не отреагировал на новости относительно новых антироссийских санкций со стороны европейских стран. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе.

"На этой неделе мы также ожидаем принятия 19-го пакета санкций", - заявила Каллас в понедельник во время пресс-подхода в рамках Совета ЕС на уровне глав МИД.

Каллас допустила, что с санкционным пакетом могут определиться на саммите ЕС 23 октября. Она уточнила, что на заседании в понедельник этого не произойдет.

Цены на нефть снижаются днем в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $60,85 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) ушли вниз на 0,76%, до $57,13 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели.

Эксперты и участники рынка опасаются, что дальнейшая эскалация между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста, что негативно отразится на спросе на нефть.

Трейдеры также ждут встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 октября 2025 года 09:25
Рубль может перейти к консолидации в середине диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может перейти к консолидации в середине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рубль будет...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 09:09
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Четвертый пленум Коммунистической партии КНР; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - операционные результаты МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") за 9М25; -...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ начал неделю с роста на геополитических надеждах, индекс МосБиржи поднялся к 2745п
Москва. 20 октября. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста, подогретого ранее итогами телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, повысивших ожидания прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $60,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся до 2745 пунктов.    читать дальше
.
20 октября 2025 года 19:35
Рубль в понедельник вырос в паре с юанем после сильного падения в конце прошлой недели
Москва. 20 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос после сильного падения в четверг и пятницу, не отреагировав при этом на новости относительно новых антироссийских санкций.    читать дальше
.
20 октября 2025 года 19:11
Акции Норникеля, Роснефти и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции ГМК "Норильский никель", ПАО "Роснефть" и ПАО "Транснефть" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Рынок слишком эмоционален, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок и не забывать о "стоп-заявках", - предупреждает...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 18:40
Текущий импульс нисходящего движения в нефтяных ценах реализован - Freedom Finance Global
Текущий импульс нисходящего движения в нефтяных ценах реализован, ожидается восстановление котировок в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. Обе марки на прошлой неделе потеряли более 2%, это стало третьим снижением подряд, констатирует...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 18:11
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций Северстали
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Северсталь" (прогнозная стоимость составляет 1015 рублей за штуку), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. Финансовое положение эмитента остается...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 17:38
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг ЛСР
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Группы ЛСР", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил операционные результаты за III квартал 2025 года. "Считаем их умеренно позитивными. В целом отмечаем неплохую динамику продаж после заметной...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 17:05
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% в октябре - "Цифра брокер"
Банк России, вероятно, займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых по итогам октябрьского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике пройдет в пятницу, 24 октября 2025 года....    читать дальше
.
20 октября 2025 года 16:37
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 9М25 в размере 12 рублей на...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 16:14
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Норникеля
Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Цены на медь и металлы платиновой группы (МПГ) в последние недели возобновили рост, что должно позитивно...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 15:39
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста до 2800п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 2800 пунктов в ближайшее время, настроение на российском рынке акций улучшилось, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. "На ближайшем горизонте складывается привлекательная картина для индекса Мосбиржи,...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 15:14
"Т-Инвестиции" пока не рекомендуют покупать акции Северстали
"Т-Инвестиции" пока не рекомендуют покупать акции "Северстали", начало восстановления рынка стали ожидается не ранее второй половины следующего года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные результаты за девять месяцев и третий квартал 2025...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 14:51
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "Технически S&P 500 консолидируется в пределах торгового...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 7322 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с целью 7322 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,9%, стоп-приказ: 6773 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент в 2024 году увеличил...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.