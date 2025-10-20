Рубль днем немного повышается в паре с юанем после сильного падения в конце прошлой недели

Москва. 20 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник. Рубль подрастает после сильного падения в четверг и пятницу, не реагируя при этом на новости относительно новых антироссийских санкций.

Участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 24 октября, и новостей относительно очередной встречи президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по слова последнего, может состояться уже в ближайшее время в Будапеште.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,343 руб., что на 3,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,2 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 52 копейки, до 94,64 руб./EUR1.

Геополитическое потепление играет против рубля, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Рубль в последние дни быстро снижался, инвалюты отбивали потери последних недель - с четверга курсы подскочили на 4%, - отмечает аналитик. - Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из индекса Московской биржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться на уровни над 85 руб./$1, евро может быть у 100 руб./EUR, юань - к 12 руб. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой - пока же шел приток валюты за более дорогой баррель".

Курс пары "юань-рубль" сохраняет потенциал роста до 11,5 руб./юань, если ЦБ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во второй половине минувшей недели перешел к заметному ослаблению, - пишут аналитики. - Коррекции на рынке способствовали не столько снизившиеся цены на нефть, сколько резкое снижение рыночных ставок в РФ. В понедельник утром курс CNY/RUB находится у 11,38 руб./юань. Другие валюты EM двигаются разнонаправленно. В целом у курса сохраняется потенциал к росту в сторону 11,5 руб./юань, если ЦБ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами".

Эксперты банка указывают, что в центре внимания на текущей неделе будет не только геополитика, но и пятничное заседание ЦБ РФ. Инфляция в стране ускорилась, но ее динамика остается в рамках прогнозов Банка России.

"С учетом пятничных данных, показавших заметное замедление кредитования в сентябре, российский регулятор может снизить ставку на 50-100 б.п., - допускают стратеги. - Впрочем, фактором неопределенности остаются октябрьские инфляционные ожидания населения (выйдут в среду), которые с учетом всех вводных должны значимо вырасти".

Рубль не отреагировал на новости относительно новых антироссийских санкций со стороны европейских стран. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассчитывает на одобрение 19-го пакета санкций ЕС против РФ на этой неделе.

"На этой неделе мы также ожидаем принятия 19-го пакета санкций", - заявила Каллас в понедельник во время пресс-подхода в рамках Совета ЕС на уровне глав МИД.

Каллас допустила, что с санкционным пакетом могут определиться на саммите ЕС 23 октября. Она уточнила, что на заседании в понедельник этого не произойдет.

Цены на нефть снижаются днем в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $60,85 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) ушли вниз на 0,76%, до $57,13 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели.

Эксперты и участники рынка опасаются, что дальнейшая эскалация между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста, что негативно отразится на спросе на нефть.

Трейдеры также ждут встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.