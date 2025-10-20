.
20 октября 2025 года 18:11
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций Северстали
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Северсталь" (прогнозная стоимость составляет 1015 рублей за штуку), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. Финансовое положение эмитента остается устойчивым, отмечают эксперты. При совокупном долге на сумму 70,7 млрд руб. он завершил квартал с чистой денежной позицией. "Соотношение чистого долга и EBITDA на уровне минус 0,01х соответствует нашим ожиданиям", - говорится в обзоре. "Северсталь" отмечает, что падение спроса на сталь в России ускоряется, сохраняя при этом масштабные планы по капиталовложениям. На фоне отрицательного денежного потока по итогам 9М25 компания решила дивиденды не рекомендовать. "Мы подтверждаем рекомендацию "по рынку" для акций "Северстали". Отрицательное значение прогнозной доходности СДП по 2025 и 2026 году, а также среднециклические значения по мультипликаторам PE и EV/EBITDA 2026П (на уровне 5х и 10х соответственно) предполагают сдержанный интерес инвесторов к акциям, - указывают Красноженов и Толстых. - В то же время высокий уровень операционной эффективности и финансовой устойчивости в моменте подкрепляют инвестиционный кейс компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
