"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг ЛСР

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Группы ЛСР", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил операционные результаты за III квартал 2025 года.

"Считаем их умеренно позитивными. В целом отмечаем неплохую динамику продаж после заметной просадки во II квартале. Тем не менее темпы годового прироста ниже, чем у группы "Самолет", увеличившей продажи более чем на 50% в III квартале, - указывают эксперты инвесткомпании. - Как и в случае с другими игроками сектора, считаем, что заметный рост продаж в годовом выражении частично объясняется низкой базой прошлого года, когда показатель просел у многих девелоперов на фоне роста ключевой ставки. В любом случае оживление рынка оцениваем позитивно для компании. Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E исходя из нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 4,5х против среднеисторических 5,6х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.