ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% в октябре - "Цифра брокер"

Банк России, вероятно, займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых по итогам октябрьского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике пройдет в пятницу, 24 октября 2025 года. На этот раз рынок разделился во мнениях, отмечают аналитики инвесткомпании: если месяц назад многие ожидали снижение ставки, то сейчас эксперты сходятся во мнении, что регулятор оставит ее на уровне 17% годовых.

Основные причины такого, по мнению аналитиков "Цифра брокера" следующие:

- Рост дефицита бюджета. В конце сентября стало известно, что предполагаемый дефицит бюджета на 2025 год увеличился почти до 5,7 трлн рублей, тогда как летом он оценивался в 3,79 трлн, а первоначально в 1,17 трлн. Это значимый проинфляционный фактор для регулятора.

- Ускорение темпов роста цен. После сезонной летней дефляции индекс потребительских цен снова начинает расти, что создает давление на монетарную политику.

- Налоговые ожидания на 2026 год. Плановое повышение НДС и других налогов может усилить инфляционные ожидания уже в текущем году, что также учитывается Банком России.

"С учетом всех факторов мы считаем, что регулятор займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых. Пока нет условий для снижения, а проинфляционные риски остаются значительными. Возможно, что ставка будет снижена уже на декабрьском заседании при улучшении ситуации", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

