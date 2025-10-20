Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 9М25 в размере 12 рублей на обыкновенную акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли компании.

Дата закрытия реестра: пока не определена.

Эксперты сервиса положительно оценивают следование Henderson своей дивидендной политике. В данный момент они считают, что рынок в целом справедливо оценивает данные бумаги.

