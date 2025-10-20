Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Цены на медь и металлы платиновой группы (МПГ) в последние недели возобновили рост, что должно позитивно отразиться на выручке эмитента, где доля меди составляет около 35%, платины и палладия - еще треть (оставшаяся почти треть приходится на никель, однако его котировки никак не выйдут из затяжного негативного тренда), отмечают эксперты.

"Если для оценки выручки "Норникеля" взять не наши прогнозные цены, а спотовые, то доля никеля упадет примерно до 20%, медь сохранит свои 35%, а вот на платиноиды придется уже около 40%. По текущим котировкам выручка компании в 2026 году оказывается на 12% выше наших ожиданий: положительный вклад вносят в основном платиноиды, поскольку спот-цена примерно на 40% выше нашего прогноза, - пишут аналитики в обзоре. - Дополнительный эффект от меди скромнее, так как ее котировки лишь на 5% выше наших ожиданий. Негативный же эффект оказывает никель, торгующийся на 12% ниже нашего прогноза".

"Мы пока не меняем рейтинг "держать" и целевую цену в 127 руб. по бумагам "Норникеля" и видим ограниченный потенциал в том случае, если спотовые цены распространить на 2026 год", - говорится в материале экспертов банка.

