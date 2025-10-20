Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста до 2800п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 2800 пунктов в ближайшее время, настроение на российском рынке акций улучшилось, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"На ближайшем горизонте складывается привлекательная картина для индекса Мосбиржи, так как в целом настроения на российском рынке акций улучшились на фоне снижении рисков в геополитике. Вероятно, получится дорасти до 2800 пунктов при условии, что бенчмарк закрепится выше отметки 2750 пунктов, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Между тем в фокусе у локальных инвесторов на текущей неделе окажется решение ЦБ РФ по ключевой ставке (заседание пройдет в пятницу, 24 октября) - возможное снижение на 100 базисных пунктов добавит позитив покупателям".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.