"Т-Инвестиции" пока не рекомендуют покупать акции "Северстали", начало восстановления рынка стали ожидается не ранее второй половины следующего года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева.

Эмитент опубликовал операционные результаты за девять месяцев и третий квартал 2025 года.

Эксперт констатирует, что на фоне слабой отчетности и отказа от дивидендов за третий квартал бумаги потеряли в цене более 2%.

"Вышедшие результаты в целом не должны быть сюрпризом для рынка с учетом уже длительного кризиса в отрасли. Выручка и EBITDA сократились в результате более низких цен на сталь, но оказались лучше наших ожиданий на 4% и прогнозов консенсуса на 1,2 и 4,4% соответственно. На фоне неблагоприятной конъюнктуры на российском и мировом стальном рынках компания не стала рекомендовать дивиденды за прошлый квартал, что в целом выглядит разумно, - пишет Алиев в обзоре. - Мы ожидаем начала восстановления рынка стали не ранее второй половины следующего года, в связи с чем пока не рекомендуем акции "Северстали" к покупке".

