Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720п в понедельник - Freedom Finance Global
.
20 октября 2025 года 14:51
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "Технически S&P 500 консолидируется в пределах торгового диапазона, образовавшегося 10 октября. Границы равноудаленного восходящего канала не нарушены, а индикатор RSI сбалансирован. 50-дневная скользящая средняя выступает поддержкой для индекса широкого рынка, - указывает эксперт инвесткомпании в комментарии. - В случае ее пробоя следующий аналогичный сильный уровень может сложиться в диапазоне 6350-6400 пунктов. Текущую просадку стоит воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда". Зулпайдар также отмечает, что в центре внимания остается попытка нормализации торговых отношениях США и Китая. Дополнительным фактором геополитической повестки выступают отношения США и Индии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
21 октября 2025 года 09:25
Курс валютной пары юань/рубль может перейти к консолидации в середине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что, с одной стороны, на рубль будет... читать дальше
.21 октября 2025 года 09:09
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Четвертый пленум Коммунистической партии КНР; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - операционные результаты МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") за 9М25; -... читать дальше
.20 октября 2025 года 19:36
Москва. 20 октября. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста, подогретого ранее итогами телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, повысивших ожидания прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $60,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся до 2745 пунктов. читать дальше
.20 октября 2025 года 19:35
Москва. 20 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос после сильного падения в четверг и пятницу, не отреагировав при этом на новости относительно новых антироссийских санкций. читать дальше
.20 октября 2025 года 19:11
Акции ГМК "Норильский никель", ПАО "Роснефть" и ПАО "Транснефть" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Рынок слишком эмоционален, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок и не забывать о "стоп-заявках", - предупреждает... читать дальше
.20 октября 2025 года 18:40
Текущий импульс нисходящего движения в нефтяных ценах реализован, ожидается восстановление котировок в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. Обе марки на прошлой неделе потеряли более 2%, это стало третьим снижением подряд, констатирует... читать дальше
.20 октября 2025 года 18:11
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Северсталь" (прогнозная стоимость составляет 1015 рублей за штуку), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. Финансовое положение эмитента остается... читать дальше
.20 октября 2025 года 17:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Группы ЛСР", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил операционные результаты за III квартал 2025 года. "Считаем их умеренно позитивными. В целом отмечаем неплохую динамику продаж после заметной... читать дальше
.20 октября 2025 года 17:05
Банк России, вероятно, займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых по итогам октябрьского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике пройдет в пятницу, 24 октября 2025 года.... читать дальше
.20 октября 2025 года 16:37
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 9М25 в размере 12 рублей на... читать дальше
.20 октября 2025 года 16:14
Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет рейтинг "держать" для акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 127 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Цены на медь и металлы платиновой группы (МПГ) в последние недели возобновили рост, что должно позитивно... читать дальше
.20 октября 2025 года 15:39
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 2800 пунктов в ближайшее время, настроение на российском рынке акций улучшилось, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. "На ближайшем горизонте складывается привлекательная картина для индекса Мосбиржи,... читать дальше
.20 октября 2025 года 15:30
Москва. 20 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник. Рубль подрастает после сильного падения в четверг и пятницу, не реагируя при этом на новости относительно новых антироссийских санкций. читать дальше
.20 октября 2025 года 15:14
"Т-Инвестиции" пока не рекомендуют покупать акции "Северстали", начало восстановления рынка стали ожидается не ранее второй половины следующего года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные результаты за девять месяцев и третий квартал 2025... читать дальше
.20 октября 2025 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с целью 7322 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,9%, стоп-приказ: 6773 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент в 2024 году увеличил... читать дальше
.
.