S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6600-6720 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар.

"Технически S&P 500 консолидируется в пределах торгового диапазона, образовавшегося 10 октября. Границы равноудаленного восходящего канала не нарушены, а индикатор RSI сбалансирован. 50-дневная скользящая средняя выступает поддержкой для индекса широкого рынка, - указывает эксперт инвесткомпании в комментарии. - В случае ее пробоя следующий аналогичный сильный уровень может сложиться в диапазоне 6350-6400 пунктов. Текущую просадку стоит воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда".

Зулпайдар также отмечает, что в центре внимания остается попытка нормализации торговых отношениях США и Китая. Дополнительным фактором геополитической повестки выступают отношения США и Индии.

