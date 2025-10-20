"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 7322 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с целью 7322 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,9%, стоп-приказ: 6773 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент в 2024 году увеличил выручку на 15,3% (до 507,7 млрд руб.), при этом чистая прибыль умеренно снизилась на 1,9% (до 84,5 млрд руб.) на фоне роста себестоимости, отмечают аналитики.

Производство агрохимической продукции выросло на 4,3% (до 11,8 млн тонн), с особенно сильной динамикой продаж NPK-удобрений (+18%), констатируют эксперты.

С 2025 года отменены экспортные пошлины при увеличении НДПИ и акциза на газ, что в целом снижает налоговую нагрузку.

"ФосАгро" придерживается ежеквартальных дивидендных выплат от 50% до 75% свободного денежного потока; за 2024 год акционерам начислено 639 руб. на акцию, отмечают в инвесткомпании.

Восстановление мирового спроса на удобрения, ограниченный ввод новых мощностей конкурентов, экспортные ограничения в Китае и максимальные кредитные рейтинги ("ААА") поддерживают устойчивые перспективы "ФосАгро", уверены аналитики.

"С технической точки зрения акции имеют потенциал закрытия дивидендного "гэпа" на фоне общего роста индекса, что может обеспечить возврат котировок к локальным максимумам года, - указывают в "Финаме". - При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6773 руб. риск на портфель составит 0,21%".

ПАО "Фосагро" - российская вертикально интегрированная компания, входящая в число крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.