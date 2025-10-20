"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Европлана" на уровне 913 руб. за штуку и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в коментарии аналитиков инвесткомпании.

Лизинговая компания опубликовала операционные результаты за первые девять месяцев 2025 года:

- Компания закупила и передала в лизинг около 21 тыс. единиц автотранспорта и техники (-52% год к году) на сумму 70 млрд рублей (-62%).

- Новый бизнес в легковом сегменте снизился на 57% и составил 28 млрд рублей.

- В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес снизился на 65%, до 32 млрд рублей и на 61%, до 11 млрд рублей соответственно.

- Общее число лизинговых сделок за все время существования компании достигло более 700 тыс.

"После слабого первого полугодия компания демонстрирует признаки стабилизации, - делают вывод эксперты. - "Европлан" продолжает улучшать качество лизингового портфеля, делая акцент на прибыльности, а не на объемах. За счет развития дополнительных услуг растет непроцентный доход, что поддерживает маржинальность бизнеса даже при снижении общего объема выдач. В III квартале видно начало восстановления нового бизнеса после минимальных уровней первой половины года".

Аналитики считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки станет важным драйвером роста, так как способно ускорить восстановление объемов и вернуть показатели компании к уровням прошлых лет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.