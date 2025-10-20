Ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 12-13% к концу 2026 года - ВТБ

Ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 12-13% к концу 2026 года, но на предстоящих заседаниях до конца текущего года паузы более вероятны, полагает главный экономист ВТБ Родион Латыпов.

"Вышедшие с последнего заседания Банка России данные говорят о том, что пространство для снижения ключевой ставки в остаток текущего года сузилось по сравнению с летними месяцами, - отмечает эксперт в комментарии. - Выросли инфляционные ожидания у предприятий в преддверии повышения ставки НДС. Выросли также и рыночные инфляционные ожидания, вмененные в доходности ОФЗ. Рынок труда стал более жестким, а годовой рост зарплат составил 16% г/г в июле".

Текущее ценовое давление осенью увеличилось, констатирует Латыпов. Сезонно скорректированные темпы в сентябре ускорились до 7% в пересчете на год, и, судя по недельной статистике, текущее ценовое давление остается повышенным.

"Заметно больше пространства для снижения ключевой ставки появится ближе к второму кварталу 2026 года, когда дезинфляционные эффекты от изменений параметров бюджетной политики начнут проявляться, - полагает стратег банка. - Ключевая ставка может снизиться до 12-13% к концу 2026 года, но именно на предстоящих заседаниях до конца текущего года паузы, на наш взгляд, более вероятны".

