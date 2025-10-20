Потенциал роста акций Группы ЛСР составляет 10-20% на горизонте 12 месяцев - Freedom Finance Global

Потенциал роста акций "Группы ЛСР" составляет 10-20% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Компания отчиталась за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 года. За это время было заключено контрактов на 39 млрд руб. и 146 тыс. кв/м. За 9 месяцев - 107 млрд руб. и 400 тыс. кв. м.

По сравнению с прошлым годом продажи выросли, отмечает эксперт. По объему они увеличились на 24% и по деньгам 30%. Но к 9 месяцам база оказалась немного ниже, снижение на 18% по метрам и на 7% по выручке к 2024 году.

"Комбинация роста цен и стабильной доли ипотечных сделок поддерживает денежный поток девелопмента, - указывает Чернов. - При этом объем проданных квадратных метров за девять месяцев ниже, чем год назад. Ставка на проекты в столичных агломерациях и строгий контроль цен удерживают маржу. Для бумаги это скорее нейтрально-позитивный отчет. Риск-профиль девелопмента улучшается за счет более высокой средней цены и хорошей конверсии ипотеки. Мы считаем, что в четвертом квартале главный фокус будет на ключевой ставке, параметрах льготной ипотеки и темпах ввода очередей".

На взгляд аналитика, "ЛСР" остается историей про денежный поток и дивиденды, что придает бумагам компании защитный характер. Окно для переоценки откроется при более существенном смягчении денежно-кредитной политики Банка России. До этого, на взгляд стратега, разумно держать умеренную долю, добавляя на просадках под новые старты и сильные квартальные продажи.

"По МСФО за девять месяцев мы ожидаем выручку 155-165 млрд руб., опираясь на договоры на 107 млрд руб. и 400 тыс. кв/м, - прогнозирует Чернов. - Оценка EBITDA 43-47 млрд руб., маржа 27-29%. Чистая прибыль 16-18 млрд рублей. Поддержку должны оказать рост цены квадратного метра и высокая доля ипотечных сделок, а сдержат сезонность материалов и стоимость заимствований. Таргет по бумагам на горизонте инвестирования в 12 месяцев 800-870 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.