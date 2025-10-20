Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания снижения ставки ЦБ на 50-100 б.п. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания снижения ставки ЦБ РФ в пятницу на 50-100 б.п., полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Российский рынок гособлигаций продолжает укрепляться, демонстрируя положительную динамику уже третий день подряд, - отмечает эксперт в комментарии. - Первоначальный рост, вызванный геополитическими факторами, сменился фокусом на предстоящее заседание Банка России в пятницу. Несмотря на жесткую риторику регулятора в сентябре, инвесторы не теряют надежд на продолжение цикла снижения ставки до конца года. Некоторые участники рынка не исключают снижение ключевой ставки на 50-100 б.п., что и поддерживает спрос на гособлигации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.