Тенденция к росту операционных показателей Группы ЛСР сохранится в 4К25 - инвестбанк "Синара"

Тенденция к росту операционных показателей "Группы ЛСР" в годовом сопоставлении, скорее всего, сохранится в 4 квартале 2025 года, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Мария Лукина.

"Группа ЛСР" представила операционные результаты за 3К25. Стоимость заключенных новых контрактов составила 39 млрд руб., объем - 146 тыс. м2. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств достигла целых 51%.

"Сильная динамика была в значительной степени обусловлена заключением новых контрактов в Санкт-Петербурге на продажу 73 тыс. м2 площадей общей стоимостью 17 млрд руб., что на 89% больше, чем годом ранее, - отмечает эксперт в комментарии. - В целом продажи Группы ЛСР увеличились в натуральном выражении на 35% к/к и 24% г/г, причем доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств выросла с 49% в 2К25 до 51% в 3К25. За счет более высоких цен рост продаж в стоимостном выражении составил 42% к/к и 30% г/г, что указывает на заметное улучшение после довольно слабых результатов 2К25, а также на повышение спроса. Ожидаем, что в 4К25 тенденция к увеличению показателей в годовом сопоставлении сохранится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.