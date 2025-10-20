"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций ТМК

Аналитики "БКС Мир инвестиций" позитивно оценивают перспективы акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) и сохраняют прогнозную цену на уровне 170 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 47% на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Наш взгляд на бумагу "позитивный", - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Р/Е26 составит 6,5х, что ниже исторических 6,8х. Считаем, что дальнейшее снижение ключевой ставки и оптимизация процентных расходов позволят компании нарастить прибыль, что приведет к ее переоценке. Также дополнительным фактором будет служить наращивание закупок со стороны нефтегазового сектора, так как в последнее время компании урезали закупки и растрачивали свои накопленные запасы".

